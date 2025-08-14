明報新聞網
港聞

港聞二

校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流

【明報專訊】天水圍津校基督教香港信義會元朗信義中學下學年擬與「深圳曼徹斯通城堡學校」（下稱曼校）合作，由元朗信義「派出專業團隊」和「分享」校長推薦計劃（SPN），以助曼校推展中學文憑試（DSE）課程。元朗信義昨發聲明稱，兩校無合辦課程，「純粹與內地姊妹學校進行教與學交流」。教育局回覆本報稱已要求學校交詳細報告。近日多間中學涉與內地機構合作掀爭議，中學校長會主席連鎮邦昨建議，當局可參考國家教育部，制訂合作辦學名單和監管平台。

「JUPAS優先取錄」 帖文昨下架

本報接獲投訴並跟進發現，曼校微信一則標題有「正式官宣」字眼的帖文表示，該校與元朗信義合作，上月初舉行發布會，元朗信義校長尹浩然亦有出席，席間提到元朗信義將為曼校DSE課程提供核心支持，包括「分享校長推薦計劃（SPN）」及「派出專業團隊開展聯合教研」，為曼校「搭建JUPAS（大學聯招）快捷優先取錄通」。帖文又提到，雙方合作源於「粵港澳大灣區教育融合加速」，又引述尹稱合作不但輸出元朗信義13年DSE教授經驗，更承載「共育灣區人才的使命」。帖文昨晚已下架。

津校職員不應外間工作 教局促交報告

就何謂「分享SPN」及如何派團隊協助曼校開辦DSE課程，本報昨日致電及以短訊聯絡尹浩然，尚待回覆。元朗信義昨晚發聲明稱，曼校是其姊妹學校，兩校開展學術專業交流及教研活動，不涉招生及收生協議或利益輸送。教育局昨日回覆稱十分關注事件，已要求學校提交詳細報告。

翻查JUPAS網頁，中學校長可推薦特定數量、在社會服務或非學術範疇上表現出色的學生參與SPN，使學生在申請JUPAS首三志願（Band A）課程時獲院校適當考慮。根據教育局《中學資助則例》，除非校監批准，津校教職員不應參與外間工作，該工作亦不應干預教職員的正常職務。

校長會倡效內地監管 設合作辦學名單

就不同港校連日涉與內地機構合作掀社會關注，連鎮邦認為當局應檢討學校的監管機制，稱雙方合作原意好，能促進資訊共享和交流，前提要守法合規；政府對私校以規管註冊為主，「點樣畀私校有發展空間，同時確保本港教育質素……值得研究，亦係一個藝術」。他另建議當局參考國家教育部制定「中外合作辦學」名單和監管平台，相信可保障學生和家長福祉。

連鎮邦分析，現象成因是本港大學排名上升，DSE吸引力大增，內地機構看準商機推出DSE課程，亦不排除是政府近日修訂受養人申請資助大學條件，但他稱過去一兩年已見內地機構帶學生到港校面試。

被問港校收生困難有否促使其與內地機構合作，連稱各校校情不一，他不評論，另指香港適齡學童人口下跌，當局需開拓生源，建議考慮在校舍和學額足夠的前提下，讓各類學校興建宿舍招內地生。

相關字詞﹕中學校長會 內地機構 基督教香港信義會元朗信義中學

