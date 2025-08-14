明報新聞網
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意

【明報專訊】金鐘運輸署牌照事務處昨起實施新安排，要求代辦申請免試簽發香港駕駛執照者取籌時要輸入其個人和各申請人的身分證明文件首4個字符，以遏止憑籌號招攬生意。本報記者昨午到場觀察，仍有中介兜售生意，即日代辦收1000元。運輸署稱新安排運作大致暢順，又宣布推出短、中、長期新措施，包括將在下季全面推行網上預約，取消現場派籌。

中介稱昔可先多取 今要先洽客

香港牌照事務處申請免試簽發駕駛執照於上下午分別有80及60個籌號，於早上9時及下午2時派發。本報記者昨午2時許在場觀察，當日全部籌號已派畢。有中介在辦事處外兜售生意，部分人稱可代辦但不能即日安排，要提供駕照等資料才報價；亦有中介說以往可先取多張票再兜生意，昨起要先洽客人才可取籌，「而家好難做啊」，上半晝只做一宗代辦。記者以顧客身分查詢，對方稱翌日即日代辦收1000元，非即日收800元。

運輸署昨午宣布將分階段推新措施，以邁向全面推行網上預約申請免試簽發服務，並逐步增加名額，其中下月起會與駕照簽發機構加強合作，包括增加查核申請人經網上預約提供的內地駕駛證資料。中期措施方面，運輸署將於第四季全面推行網上預約櫃位服務，同時會擴展至其餘3個牌照事務處，並將增加預約名額，申請人網上預約時須上載證明文件核實資格，如發現資料不真確將撤消預約。

長遠研AI處理申請

署方亦稱，長遠而言會研究全面網上辦理申請，正積極研究利用人工智能技術處理免試簽發申請程序，申請人如經網上預約和上載文件並通過初步審批，只需按預約時段帶同文件正本前往牌照事務處審核文件，便可即日內獲發正式駕駛執照。

立法會議員張欣宇認為，昨推行的取籌新安排只是改善現場秩序，歡迎署方提出長遠措施，相信全面網上辦理不再派籌才是「治本」方法，真正便利有需要者。

免試簽發 牌照事務處 運輸署

