免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意

中介稱昔可先多取 今要先洽客

香港牌照事務處申請免試簽發駕駛執照於上下午分別有80及60個籌號，於早上9時及下午2時派發。本報記者昨午2時許在場觀察，當日全部籌號已派畢。有中介在辦事處外兜售生意，部分人稱可代辦但不能即日安排，要提供駕照等資料才報價；亦有中介說以往可先取多張票再兜生意，昨起要先洽客人才可取籌，「而家好難做啊」，上半晝只做一宗代辦。記者以顧客身分查詢，對方稱翌日即日代辦收1000元，非即日收800元。

運輸署昨午宣布將分階段推新措施，以邁向全面推行網上預約申請免試簽發服務，並逐步增加名額，其中下月起會與駕照簽發機構加強合作，包括增加查核申請人經網上預約提供的內地駕駛證資料。中期措施方面，運輸署將於第四季全面推行網上預約櫃位服務，同時會擴展至其餘3個牌照事務處，並將增加預約名額，申請人網上預約時須上載證明文件核實資格，如發現資料不真確將撤消預約。

長遠研AI處理申請

署方亦稱，長遠而言會研究全面網上辦理申請，正積極研究利用人工智能技術處理免試簽發申請程序，申請人如經網上預約和上載文件並通過初步審批，只需按預約時段帶同文件正本前往牌照事務處審核文件，便可即日內獲發正式駕駛執照。

立法會議員張欣宇認為，昨推行的取籌新安排只是改善現場秩序，歡迎署方提出長遠措施，相信全面網上辦理不再派籌才是「治本」方法，真正便利有需要者。