明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

中大威院跨科極速手術 救急病孖胎孕婦保三命

【明報專訊】一名懷孖胎25周孕婦去年6月急性主動脈撕裂，中大醫學院與威院組成的跨專科團隊在不取出胎兒下，為她做主動脈根部置換術修補主動脈。團隊在孕婦入院1.5個小時後已完成緊急會議，制定治療及應急計劃、4小時後開始手術，更將一般需7至8小時的手術縮短至約4.5小時，孕婦術後6周誕下雙胞胎，三母子平安。團隊形容個案非常罕見，「香港20年得呢一宗」，報告已刊登在國際心胸外科醫學期刊The Annals of Thoracic Surgery。

懷雙胞胎的36歲陳女士無心臟病史，去年因胸口對上近頸部位置痛、呼吸不順送威院，其後血壓降低，檢查證實為急性A型主動脈撕裂，需立即做修復手術。她憶述「有好多醫生，話要簽手術同意書、即刻做手術」，才意識到情况危急，當聽到胎兒有兩三成死亡率時，「好無助，最大希望就係兩個BB可以安全健康」。

胎兒未滿26周生存率低 留母體續動刀

中大醫學院及威院的心胸外科、婦產科、麻醉科醫生組成跨專科團隊救治。中大婦產科學系教授兼威院婦產科榮譽顧問醫生潘昭頤指出，對於妊娠期主動脈撕裂，通常懷孕滿26周會先取出胎兒再做手術，而小於26周胎兒在此情况取出的生存率低，醫生一般先修復主動脈後再生產，但胎兒有兩三成死亡率。考慮到孕婦和胎兒狀况，團隊決定保留胎兒在母體，利用心肺體外循環機輔助做手術。

入院4句鐘即施刀 8小時手術縮至4.5

陳女士的主動脈撕裂影響到主動脈根部，令手術再添難度。主刀醫生中大外科學系心胸外科組教授兼威院心胸外科主任黃鴻亮說，此類手術一般需7至8小時，今次個案十分危急，手術時間愈長，心衰竭等併發症風險愈高，跨專科團隊合作「減少不必要動作」，並利用混合生物心瓣及人造血管，代替傳統大血管分件縫合式，節省逾15分鐘心臟停頓時間。最終僅用4小時35分鐘完成手術。

用心肺機「反傳統」不降體溫 免危及胎兒

爭分奪秒外，團隊亦採取多項措施力求保住孖胎。黃鴻亮說，手術期間需應用心肺體外循環機替代病人自身心肺功能，傳統會降低病人體溫，但胎兒易因低溫症或心臟驟停有生命危險，最終團隊決定不為陳女士降溫，繼續維持循環，並定時進行胎兒心臟超聲波，笑言當時團隊稱呼孖胎為「左下B」和「右下B」，「呢個係佢哋乳名」。

孕婦主動脈撕裂風險高常人3倍

威院麻醉、痛症及圍術期醫學部門副主管兼中大麻醉及深切治療學系名譽臨牀副教授黎敏玲稱，團隊將陳女士身體向左傾側，避免下腔靜脈受壓迫，再全身麻醉；手術過程亦留意血壓、心臟、體溫，並設最低數值，「低過就要糾正番」。

潘昭頤說，急性主動脈撕裂雖罕見，但孕婦心臟體積倍增等原因，出現主動脈撕裂風險是常人4倍，有大動脈病變及家族病史則風險更高，提醒孕婦若出現胸痛應及早求醫。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕孕婦 手術 威爾斯親王醫院 中大醫學院

上 / 下一篇新聞

先例少 主刀：香港精神諗新法助己助人
先例少 主刀：香港精神諗新法助己助人
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意
校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流
校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流
本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管
本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管
DSE覆核摘雙星 「新狀元」入港大醫科
DSE覆核摘雙星 「新狀元」入港大醫科
電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區
電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區
月內跨部門反恐演習 模擬重要設施遇襲
月內跨部門反恐演習 模擬重要設施遇襲
百度擬啟德試行自動車 鬧市首次 AIRSIDE起步經體育園至郵輪碼頭 議員：穿梭地標打造文旅體驗
百度擬啟德試行自動車 鬧市首次 AIRSIDE起步經體育園至郵輪碼頭 議員：穿梭地標打造文旅體驗
運輸署：自動駕駛冀一兩年內社區應用
運輸署：自動駕駛冀一兩年內社區應用
反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團
反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團
疑黑工載客 高德服務商：涉事司機「冒用他人帳戶接單」
疑黑工載客 高德服務商：涉事司機「冒用他人帳戶接單」
北角海面現嬰屍 無表面傷
北角海面現嬰屍 無表面傷
對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分
對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分
辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成
辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成
辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面
辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面
免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生
免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生
美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑
美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑
母子雙屍案被告留院 押後再訊
母子雙屍案被告留院 押後再訊
公院呼吸機待機未校回 3周兩宗 病人曾停心跳
公院呼吸機待機未校回 3周兩宗 病人曾停心跳
美食博覽風下開鑼 展商稱有預案
美食博覽風下開鑼 展商稱有預案
3少年涉毁公仔機偷Labubu
3少年涉毁公仔機偷Labubu
男警涉販毒傷人妨司法 控：或重拘另一涉案者
男警涉販毒傷人妨司法 控：或重拘另一涉案者
收「保釋金」騙款 兩內地男被捕
收「保釋金」騙款 兩內地男被捕
謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推
謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
超聲波提取技術申專利
超聲波提取技術申專利
【Emily】民記評公廁 中區勝西區 香港公園滿分 中山公園最低分
【Emily】民記評公廁 中區勝西區 香港公園滿分 中山公園最低分
【Emily】龍鳳胎熊貓特別版天星小輪啟航
【Emily】龍鳳胎熊貓特別版天星小輪啟航
【Emily】「楊柳」今靠近珠江口 港迎狂風大驟雨
【Emily】「楊柳」今靠近珠江口 港迎狂風大驟雨
【Emily】黃傑龍擺燒肉「狀元宴」
【Emily】黃傑龍擺燒肉「狀元宴」
【Emily】理大伙中學生研青少年心理健康
【Emily】理大伙中學生研青少年心理健康
【Emily】立會殘廁浮現避孕套包裝
【Emily】立會殘廁浮現避孕套包裝