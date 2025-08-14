明報新聞網
港聞

港聞二

超聲波提取技術申專利

【明報專訊】Mushroom Innovation Tech Limited共同創辦人陸偉傑以往從事電商和廣告工作。另一創辦人鄭慧賢則先後取得有關食品安全和營養的學士和碩士學位，以及神經科學博士學位，並進行過有關人類腸道晝夜節律的博士後研究。兩人表示，蘑菇咖啡最先是在歐美出現；在亞洲該公司可算是先行者。但部分歐美生產商完全沒有提取菇菌的重要成分，只是將菇菌磨成粉末，然後和咖啡粉混合成為產品；有些則使用比較簡單的熱水浸泡提取方法。

蘑菇咖啡最先歐美出現

該公司則將菇菌粉末浸泡在水中，使用超聲波技術，令菇菌的多醣等重要成分釋放入於水中。然後，從那些溶液抽出水分，令它乾燥成為粉狀，再混合咖啡粉成為產品。這樣做的好處是，提取效率比熱水浸泡更高，產品性價比更佳。

現時，該公司正為其提取技術申請專利。此外，該公司還獲得理大批准，可以在其產品包裝盒印上Powered by PolyU Tech的標誌。這些都有助和類似產品區別。

自從該公司成立以來，兩人已投入數十萬元。另外，該公司亦先後申請到「理大微型基金」，以及科技園的IDEATION和創業培育計劃等資助。

現時，該公司的產品是由本地一家咖啡工場代工生產。但隨着銷量上升及快將出口到日本，該公司亦正在和東南亞一些代工廠商討合作，以擴大產量。長遠來說，更希望能夠衝出亞洲市場。

相關字詞﹕創科線

