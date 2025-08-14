蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因

明報記者 薛偉傑

Mushroom Innovation Tech Limited共同創辦人陸偉傑、鄭慧賢表示，雖然咖啡屬相當普遍的提神飲品，但也有一定的缺點、副作用和限制。

首先，每個人對咖啡的耐受性、反應、敏感程度都不同。有些人確實對咖啡特別敏感，喝1杯也會心跳加速和手震，不太適合喝咖啡。（醫學界估計這是基因問題，某些人體內代謝咖啡因的速度特別慢。）

第二，有些人在喝咖啡提神過後，會覺得特別疲倦。

第三，就是咖啡比較燥熱，容易上火（熱氣）。雖然程度可能有分別，但這是一般人都會感受到的。

咖啡因有心跳加速手震等副作用

但另一方面，這個世界又確實有部分人需要固定在夜班工作，或者輪班工作，又或跨時區出差公幹，需要調節生理時鐘。

所以，他們就想到，利用靈芝、冬蟲草、猴頭菇等幾種菇菌內的生物活性多醣，以及燕麥內的「β-葡聚糖」（Beta Glucan），研發一系列的功能飲品和食品，包括相對健康的提神飲品。

本身乃理工大學食品科學及營養學系助理教授（研究）的鄭慧賢解釋，因為燕麥含有的「β-葡聚糖」有助調節生理時鐘和穩定血糖。而靈芝和冬蟲草含有的多醣則可以提神和增強免疫力，猴頭菇含有的多醣則有助抗抑鬱。

原則上，該公司研發的功能飲品和食品，都會包含上述4類提取物，只是分量和比例有些分別。首兩款產品就屬於所謂「蘑菇咖啡」（因為同時包含菇菌成分和咖啡），即是將上述4類提取物混合咖啡粉，成為產品。

產品咖啡因比普通咖啡少一半

這樣做的好處和目的是，既可以維持提神效果，但又可以顯著減低咖啡因的含量，從而減低其副作用和倚賴性。相對於一杯普通咖啡，該公司一包蘑菇咖啡的咖啡因含量低了大約五成。

這兩款蘑菇咖啡已經在今年較早時推出。其中，走精品路線的「蘑菇咖啡」濾掛包10包裝賣250元，走大眾化路線的即溶「蘑菇咖啡」10包裝賣100元。（當然，後者含從靈芝、蟲草、猴頭菇三者提取出來的多醣就比較少。）

濾掛包10包裝賣250元

現時，本地已有3至4間實體店當這兩款蘑菇咖啡的分銷商，陸偉傑個人經營的保健品網店Regentify.com亦有銷售。此外，Hotel ICON內亦有兩間酒吧正在使用。稍後，這兩款蘑菇咖啡還會出口到日本，賣給京都一家日式燒肉店，以及在某些日本超市上架。另外，本地還有一些保險公司有意採購，作為企業禮品之用。

為了宣傳，該公司還利用這兩款蘑菇咖啡，設計調配了多款特式口味的咖啡，包括：烏龍茶咖啡、抹茶咖啡、番石榴菠蘿凍咖啡等，今個月稍後時間就會和中環SOHO區一間咖啡店合作，在「蘑菇咖啡狂熱派對」中提供。

暫時來說，這幾款特式口味咖啡都是舉辦活動時才提供。但如果有個別口味特別受歡迎的話，該公司也不排除推出一批罐裝。

3月後再推無咖啡因產品

大約3個月後，該公司將會推出無咖啡因版的蘑菇咖啡。鄭慧賢解釋，這是使用去除了咖啡因的咖啡粉，來代替普通咖啡粉。所以，它的提神效果沒有那麼強，但喝起來仍然有咖啡風味，適合一些希望進一步減低對咖啡倚賴的人。

其他研究中的產品，還包括：「蘑菇茶包」（例如烏龍、茉莉）、「蘑菇咖啡」膠囊、菇菌脆片、菇菌提取蛋白粉等。只是，需要時間去逐一實現。鄭慧賢解釋，該公司希望，這些產品除了是功能飲品或食品之外，其風味也是消費者受落的，這樣才會經常服用。因此，該公司需要做很多工作，來測試消費者的口味。以兩款「蘑菇咖啡」為例，在定型量產之前，該公司其實一共邀請了多達200餘人試飲。