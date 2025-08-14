明報新聞網
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選

【明報專訊】飲茶食點心為不少港人北上消閒的行程之一，內地酒樓或點心專門店大多以傳統手工即叫即做點心為賣點，其中備受追捧的飲茶熱點，除以新派創新點心作招徠的食店外，更不乏逾百年廣州老字號，以傳統正宗廣式點心，配以特色裝修吸引茶客。

明報記者 劉敬華

新派點心往往以創新的食材配搭、新穎的造型，又或是以全新烹調手法，為茶客帶來驚喜，自然吸引喜愛嘗鮮的食客，成為人氣食店。如深圳的匠傳點心及蔡瀾港式點心專門店均在提供傳統點心之餘，同時供應新派點心。以蔡瀾港式點心專門店為例，除供應蝦餃、燒賣及鳳爪等傳統港式點心外，亦有提供創新點心，如酥皮山渣叉燒包、賽螃蟹鳳眼餃及芙蓉蛋白春卷等。又如匠傳點心，於提供傳統廣式點心的同時，備有新派點心如手打羊肉燒賣、榴槤天鵝酥及繁花水晶參湯蝦餃等。

老字號陶陶居 始於光緒六年

承傳傳統廣式點心味道的老字號，近年以精緻點心及裝潢吸客，號召茶客的能力，並不遜於新派點心，如深圳的陶陶居分店、蘩（粵音繁）樓及儲香樓，均深受茶客歡迎。廣州的知名老字號陶陶居，品牌始於清光緒六年（1880年），至今已有逾140年歷史，近年品牌走出老西關，開設新式茶樓，目前於深圳已設多間分店，不僅分店裝潢結合傳統嶺南文化及時尚元素，供應的點心亦兼具經典與創新的選擇，如酥皮水牛奶菠蘿包、金枕飄香榴槤酥及芝士焗糯米雞等，都是該店近年的人氣新派點心。蘩樓是近年深圳的人氣網紅店，品牌於清末民初時在廣州西關創立，至民國初年一度停業，直至後人於深圳重新開業，以復古嶺南風格的裝修，配以高品質廣式點心，而備受不同年齡層的食客歡迎。

部分酒樓價格分層較港多

無論是新派點心，還是百年老字號，點心大多以精緻作賣點，偏向中高檔次，以內地消費水平而言，這類食肆的點心定價不低，但若與本港高檔酒樓比較，則仍具一定性價比。若以蝦餃作比較，陶陶居一籠3件蝦餃售36元（人民幣，下同），匠傳點心一籠4件蝦餃亦售35元（見表）。若期望降低北上消費額，又追求一定性價比，或可考慮深圳本地品牌，如喜薈便是其中之一，該店的水晶蝦餃皇一籠4件售28.8元。

留意大眾點評微信等優惠

於內地飲茶要留意，部分酒樓的點心價格分層或會較港式酒樓為多，以喜薈為例，該酒樓除大、中及小點外，還設特點、頂點、超點、美點、精點、喜點及廚點等，點心價格由小點4.8元至廚點的38.8元不等。還要留意，部分內地酒樓會因應不同用餐區，收取不同的茶位費，以儲香樓為例，普座茶位費為每位6元，卡座茶位費為每位7元，包房的茶位費則為每位9元。要進一步提升於內地飲茶性價比，不妨留意如大眾點評或微信等平台提供的套餐或折扣優惠。

[活在灣區]

相關字詞﹕活在灣區

