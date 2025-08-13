求愛不遂飯盒落毒 食環外判工囚兩年

官斥行為嚴重 預謀程度高

被告葉文飛（29歲，無業）被控於2024年11月26日在食環署於旺角的休息室內，向事主羅曉諭施用1至1.5克亞硝酸鈉。余官裁決時指出，審訊時控方呈交一段錄音，內容顯示被告承認在事主飯盒中投放亞硝酸鈉，以及在事主的教會投放水銀，原因是覺得她欺騙感情；辯方反對錄音呈堂，原因是被告並非自願說出當中內容、兼任教會牧師的事主父親（羅父）在錄音中以有權力的身分誘導被告。

余官稱，在該錄音中，羅父舉止語氣平和，被告也沒表現得很害怕；加上被告只為追求事主才「信耶穌」，甚少到訪教會，故沒證據顯示被告在信仰或情感上緊密依賴教會及羅父。余官稱，這可見對被告來說羅父並非權威人士，他不是因受他人影響才招認，法庭把他在錄音中的招認視為入罪證據。

余官表示，被告曾在警誡錄影會面中稱不知何謂亞硝酸鈉，但後來又稱在上學時認識很多化學物質，可見他前言不對後語。余官又稱，被告在錄音中說「想畀個教訓佢（事主）」，他在查詢「服用亞硝酸鈉後會有何事發生」後仍決定把該物質加入事主的食物中，顯示他有意圖犯案，故裁定被告罪成。

辯方求情稱，被告讀書至中六，他因感情糾紛犯案，重犯機率低，且已在一定程度上獲事主原諒。余官判刑指出，感情背景並非求情理由，加上事主一度留醫深切治療部、「好返只係佢幸運」，遂判被告監禁兩年。

【案件編號：WKCC 5337/24】