團體質疑避暑中心不就腳 促基層集中地設置

兩個團體於6至7月展開一項有關避暑中心使用情况的問卷調查，共訪問97人，近九成為無家者或居於臨時宿舍、不適切居所人士。調查以5分為滿分，要求受訪者對避暑中心評分，其中「私隱保障」獲最低分（2.34分），「開放時間」及「職員態度」則同獲2.77分。

倡改善私隱保安 增使用意欲

目前全港109間社區會堂及社區中心之中，有19間用作避暑中心。兩個團體稱，平均每區一間避暑中心，未能滿足低收入社群集中地的需求，例如油尖旺、深水埗、黃大仙等。綠色和平項目主任伍漢林舉例，深水埗南昌社區中心距較多無家者聚集的通州街公園僅5分鐘步程，卻未用作避暑中心，最接近的避暑中心為步程逾17分鐘的石硤尾社區會堂，質疑規劃未符實際需要。

同路舍社區發展項目經理賀卓軒則指出，不少無家者不了解避暑中心位置及開放安排，部分中心亦缺儲物設施，令隨身攜帶家當的無家者擔心失竊，降低使用意欲。兩個團體建議，政府可參考海外例子，設立步行10分鐘內可達的「氣候庇護中心」，以及有駐場社工支援。

本報記者昨午曾到訪慈雲山和黃大仙兩間日間開放的避暑中心，兩個社區中心在日間於詢問處放置數張座椅讓避暑者就座。

民政事務總署回覆本報查詢時稱，安排避暑中心時，會考慮使用情况、面積、配套、交通及持份者意見。署方亦會透過新聞公報及社交媒體發放避暑中心開放詳情，同時會為有需要人士提供乾糧或杯麵及飲用水，並於通宵期間以屏風隔開男女使用者，保安員或中心人員會定時巡查，近年亦會盡量安排有空調的空置房間。今年截至8月10日，避暑中心共通宵開放35晚，累計逾5700人次登記使用。