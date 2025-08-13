明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

團體質疑避暑中心不就腳 促基層集中地設置

【明報專訊】政府會於酷熱天氣警告時開放社區會堂或社區中心作為避暑中心。綠色和平與同路舍質疑避暑中心所在地並未切合有需要社群的需求，建議政府考慮在無家者及劏房戶集中地增設避暑中心，延長開放時間並加強宣傳，同時改善私隱及保安，以應對日益嚴峻的酷熱天氣。

兩個團體於6至7月展開一項有關避暑中心使用情况的問卷調查，共訪問97人，近九成為無家者或居於臨時宿舍、不適切居所人士。調查以5分為滿分，要求受訪者對避暑中心評分，其中「私隱保障」獲最低分（2.34分），「開放時間」及「職員態度」則同獲2.77分。

倡改善私隱保安 增使用意欲

目前全港109間社區會堂及社區中心之中，有19間用作避暑中心。兩個團體稱，平均每區一間避暑中心，未能滿足低收入社群集中地的需求，例如油尖旺、深水埗、黃大仙等。綠色和平項目主任伍漢林舉例，深水埗南昌社區中心距較多無家者聚集的通州街公園僅5分鐘步程，卻未用作避暑中心，最接近的避暑中心為步程逾17分鐘的石硤尾社區會堂，質疑規劃未符實際需要。

同路舍社區發展項目經理賀卓軒則指出，不少無家者不了解避暑中心位置及開放安排，部分中心亦缺儲物設施，令隨身攜帶家當的無家者擔心失竊，降低使用意欲。兩個團體建議，政府可參考海外例子，設立步行10分鐘內可達的「氣候庇護中心」，以及有駐場社工支援。

本報記者昨午曾到訪慈雲山和黃大仙兩間日間開放的避暑中心，兩個社區中心在日間於詢問處放置數張座椅讓避暑者就座。

民政事務總署回覆本報查詢時稱，安排避暑中心時，會考慮使用情况、面積、配套、交通及持份者意見。署方亦會透過新聞公報及社交媒體發放避暑中心開放詳情，同時會為有需要人士提供乾糧或杯麵及飲用水，並於通宵期間以屏風隔開男女使用者，保安員或中心人員會定時巡查，近年亦會盡量安排有空調的空置房間。今年截至8月10日，避暑中心共通宵開放35晚，累計逾5700人次登記使用。

上 / 下一篇新聞

高德疑再有黑工司機 認無港身分證 乘客報案警調查 運署稱關注函營運商
高德疑再有黑工司機 認無港身分證 乘客報案警調查 運署稱關注函營運商
高德由服務商管司機 議員倡立法禁「外判」
高德由服務商管司機 議員倡立法禁「外判」
汽水加尿案 被告著Enjoy Coca-Cola衫應訊
汽水加尿案 被告著Enjoy Coca-Cola衫應訊
楊柳增強颱風 今掛一號波
楊柳增強颱風 今掛一號波
倫常雙屍案 疑兇曾稱感壓力提輕生 向朋友稱身體支持不到生活
倫常雙屍案 疑兇曾稱感壓力提輕生 向朋友稱身體支持不到生活
心理學家：精神病患對壓力較敏感
心理學家：精神病患對壓力較敏感
稱一家人「好好親情」 街坊：姊姊好惜弟弟
稱一家人「好好親情」 街坊：姊姊好惜弟弟
依托咪酯新學年納校園自願檢測
依托咪酯新學年納校園自願檢測
兩年率10小學探索鄉郊保育 「古道行」分享活動教材
兩年率10小學探索鄉郊保育 「古道行」分享活動教材
涉非禮7歲童 13歲少年保釋候查
涉非禮7歲童 13歲少年保釋候查
發音課拍打5歲童 言語治療師罰2000
發音課拍打5歲童 言語治療師罰2000
漏報1/6業權遭收公屋 失明翁申覆核質疑歧視
漏報1/6業權遭收公屋 失明翁申覆核質疑歧視
照顧者「返兩份工」需支援 平機會倡家庭友善僱傭措施
照顧者「返兩份工」需支援 平機會倡家庭友善僱傭措施
求愛不遂飯盒落毒 食環外判工囚兩年
求愛不遂飯盒落毒 食環外判工囚兩年
申訴署將查單車租賃店違泊規管
申訴署將查單車租賃店違泊規管
基孔熱增一輸入累計6宗 男子北上求醫返港入院
基孔熱增一輸入累計6宗 男子北上求醫返港入院
離任4年遭追討7萬 沙田區會前主席：無力付
離任4年遭追討7萬 沙田區會前主席：無力付
警檢300萬支私煙 人艇疑逃內地
警檢300萬支私煙 人艇疑逃內地
反恐二案第七被告結案：空泛鼓勵男友非關心計劃
反恐二案第七被告結案：空泛鼓勵男友非關心計劃
「龍吸水」多買3部 各百萬元 總數6部 渠署稱黑雨應用成效顯著
「龍吸水」多買3部 各百萬元 總數6部 渠署稱黑雨應用成效顯著
傷指警索償押後裁 被告：傷勢賠盡4萬
傷指警索償押後裁 被告：傷勢賠盡4萬
大律師查錫我被恒生追款10萬
大律師查錫我被恒生追款10萬
灣區熱搜：小鵬邀港人北上試車 盼技術南下 冀智能駕駛早日落地 藉港市場出海
灣區熱搜：小鵬邀港人北上試車 盼技術南下 冀智能駕駛早日落地 藉港市場出海
灣區熱搜：小鵬冀港放寬自動駕駛 續研適用技術
灣區熱搜：小鵬冀港放寬自動駕駛 續研適用技術
【Emily】林超英認叻：係我發明紅黑雨 內地歐盟都借鏡 讚香港防災「世一」
【Emily】林超英認叻：係我發明紅黑雨 內地歐盟都借鏡 讚香港防災「世一」
【Emily】星駐港總領事履新 張文喜駐遍中日韓
【Emily】星駐港總領事履新 張文喜駐遍中日韓
【Emily】三藩市搞「華埠鬼節」 港藝術家飛去講鬼古
【Emily】三藩市搞「華埠鬼節」 港藝術家飛去講鬼古
【Emily】舊年擱淺獲救 玳瑁回歸大海
【Emily】舊年擱淺獲救 玳瑁回歸大海
【Emily】「牛記辦館」開幕 SEN青年擺檔
【Emily】「牛記辦館」開幕 SEN青年擺檔
【Emily】港鐵BIM物管平台奪創新獎
【Emily】港鐵BIM物管平台奪創新獎