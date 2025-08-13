明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

照顧者「返兩份工」需支援 平機會倡家庭友善僱傭措施

【明報專訊】需照顧家人的在職人士面臨雙重壓力，家庭友善僱傭措施可起紓緩作用。平等機會委員會昨公布「從人力資源管理人員和在職人士家人的角度理解家庭友善僱傭措施」2025研究報告，89.8%受訪人力資源管理專業人員（HR）稱，所屬公司或機構沒有關於家庭友善僱傭措施的指引或規則，又指僱主通常僅酌情提供有關措施；研究亦顯示HR普遍不認為現行僱傭措施能協助僱員照顧家人。平機會倡推廣在辦公時間以外完全脫離工作模式的文化。

建議下班後脫離工作模式

平機會表示，研究包括兩套分別針對HR和僱員家人的問卷，前者收回400份有效回應，而後者則訪問到1000名在職人士家人，另設HR、僱主、在職人士及其家人的小組訪談。會方強調，研究發現在職家庭成員在常規辦公時間之外仍須處理公事或候命，對工作與家庭平衡造成負面影響。

平機會高級政策、研究及訓練主任王名揚提及，有24%至45%的受訪HR表示無法肯定僱主現時實施的措施能否有效協助僱員照顧不同類型的家人，尤其有精神健康需要的家人（45%）和有特殊教育需要的子女（36%）。亦有部分受訪HR反映，有家庭責任的僱員或受歧視對待，如僱員在年假不足時休假，有4%受訪HR稱公司會建議僱員辭職，而所涉機構全數未訂立家庭友善僱傭政策。

彈性上班遙距工作最有幫助

王名揚續稱，受訪家人平均每周花26.5小時照顧家庭，16%受訪者稱每周需投入逾40小時，他形容是「返兩份工」。他又引述受訪家人稱，他們認為最有效首3項家庭友善僱傭措施，分別是彈性上下班時間、5天工作周及在家或遙距工作，而現時本港實施最主要措施是彈性上下班時間、5天工作周和容許「拆細」年假至最小以小時單位計；受訪HR所屬僱主中分別65.8%、47.3%及24%實施，僅一成多僱主容許遙距工作。

平機會就研究提出7項建議（見表），認為制定明確家庭友善僱傭措施的書面政策、培養下班後完全脫離工作的文化是現時最容易推進措施；而為僱員家人提供醫療保障一項，因需視乎僱主能力故較難推行。

相關字詞﹕特殊教育需要 精神健康 平等機會委員會 家庭友善政策 照顧者 平機會

上 / 下一篇新聞

高德疑再有黑工司機 認無港身分證 乘客報案警調查 運署稱關注函營運商
高德疑再有黑工司機 認無港身分證 乘客報案警調查 運署稱關注函營運商
高德由服務商管司機 議員倡立法禁「外判」
高德由服務商管司機 議員倡立法禁「外判」
汽水加尿案 被告著Enjoy Coca-Cola衫應訊
汽水加尿案 被告著Enjoy Coca-Cola衫應訊
楊柳增強颱風 今掛一號波
楊柳增強颱風 今掛一號波
倫常雙屍案 疑兇曾稱感壓力提輕生 向朋友稱身體支持不到生活
倫常雙屍案 疑兇曾稱感壓力提輕生 向朋友稱身體支持不到生活
心理學家：精神病患對壓力較敏感
心理學家：精神病患對壓力較敏感
稱一家人「好好親情」 街坊：姊姊好惜弟弟
稱一家人「好好親情」 街坊：姊姊好惜弟弟
依托咪酯新學年納校園自願檢測
依托咪酯新學年納校園自願檢測
兩年率10小學探索鄉郊保育 「古道行」分享活動教材
兩年率10小學探索鄉郊保育 「古道行」分享活動教材
涉非禮7歲童 13歲少年保釋候查
涉非禮7歲童 13歲少年保釋候查
發音課拍打5歲童 言語治療師罰2000
發音課拍打5歲童 言語治療師罰2000
漏報1/6業權遭收公屋 失明翁申覆核質疑歧視
漏報1/6業權遭收公屋 失明翁申覆核質疑歧視
團體質疑避暑中心不就腳 促基層集中地設置
團體質疑避暑中心不就腳 促基層集中地設置
求愛不遂飯盒落毒 食環外判工囚兩年
求愛不遂飯盒落毒 食環外判工囚兩年
申訴署將查單車租賃店違泊規管
申訴署將查單車租賃店違泊規管
基孔熱增一輸入累計6宗 男子北上求醫返港入院
基孔熱增一輸入累計6宗 男子北上求醫返港入院
離任4年遭追討7萬 沙田區會前主席：無力付
離任4年遭追討7萬 沙田區會前主席：無力付
警檢300萬支私煙 人艇疑逃內地
警檢300萬支私煙 人艇疑逃內地
反恐二案第七被告結案：空泛鼓勵男友非關心計劃
反恐二案第七被告結案：空泛鼓勵男友非關心計劃
「龍吸水」多買3部 各百萬元 總數6部 渠署稱黑雨應用成效顯著
「龍吸水」多買3部 各百萬元 總數6部 渠署稱黑雨應用成效顯著
傷指警索償押後裁 被告：傷勢賠盡4萬
傷指警索償押後裁 被告：傷勢賠盡4萬
大律師查錫我被恒生追款10萬
大律師查錫我被恒生追款10萬
灣區熱搜：小鵬邀港人北上試車 盼技術南下 冀智能駕駛早日落地 藉港市場出海
灣區熱搜：小鵬邀港人北上試車 盼技術南下 冀智能駕駛早日落地 藉港市場出海
灣區熱搜：小鵬冀港放寬自動駕駛 續研適用技術
灣區熱搜：小鵬冀港放寬自動駕駛 續研適用技術
【Emily】林超英認叻：係我發明紅黑雨 內地歐盟都借鏡 讚香港防災「世一」
【Emily】林超英認叻：係我發明紅黑雨 內地歐盟都借鏡 讚香港防災「世一」
【Emily】星駐港總領事履新 張文喜駐遍中日韓
【Emily】星駐港總領事履新 張文喜駐遍中日韓
【Emily】三藩市搞「華埠鬼節」 港藝術家飛去講鬼古
【Emily】三藩市搞「華埠鬼節」 港藝術家飛去講鬼古
【Emily】舊年擱淺獲救 玳瑁回歸大海
【Emily】舊年擱淺獲救 玳瑁回歸大海
【Emily】「牛記辦館」開幕 SEN青年擺檔
【Emily】「牛記辦館」開幕 SEN青年擺檔
【Emily】港鐵BIM物管平台奪創新獎
【Emily】港鐵BIM物管平台奪創新獎