照顧者「返兩份工」需支援 平機會倡家庭友善僱傭措施

建議下班後脫離工作模式

平機會表示，研究包括兩套分別針對HR和僱員家人的問卷，前者收回400份有效回應，而後者則訪問到1000名在職人士家人，另設HR、僱主、在職人士及其家人的小組訪談。會方強調，研究發現在職家庭成員在常規辦公時間之外仍須處理公事或候命，對工作與家庭平衡造成負面影響。

平機會高級政策、研究及訓練主任王名揚提及，有24%至45%的受訪HR表示無法肯定僱主現時實施的措施能否有效協助僱員照顧不同類型的家人，尤其有精神健康需要的家人（45%）和有特殊教育需要的子女（36%）。亦有部分受訪HR反映，有家庭責任的僱員或受歧視對待，如僱員在年假不足時休假，有4%受訪HR稱公司會建議僱員辭職，而所涉機構全數未訂立家庭友善僱傭政策。

彈性上班遙距工作最有幫助

王名揚續稱，受訪家人平均每周花26.5小時照顧家庭，16%受訪者稱每周需投入逾40小時，他形容是「返兩份工」。他又引述受訪家人稱，他們認為最有效首3項家庭友善僱傭措施，分別是彈性上下班時間、5天工作周及在家或遙距工作，而現時本港實施最主要措施是彈性上下班時間、5天工作周和容許「拆細」年假至最小以小時單位計；受訪HR所屬僱主中分別65.8%、47.3%及24%實施，僅一成多僱主容許遙距工作。

平機會就研究提出7項建議（見表），認為制定明確家庭友善僱傭措施的書面政策、培養下班後完全脫離工作的文化是現時最容易推進措施；而為僱員家人提供醫療保障一項，因需視乎僱主能力故較難推行。