明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

漏報1/6業權遭收公屋 失明翁申覆核質疑歧視

【明報專訊】一名失明長者居於石硤尾大坑東邨逾24年，他獲母親轉讓物業部分業權後，誤以為毋須向房委會申報。房委會勒令他交出公屋單位。他日前入稟高院申請司法覆核，尋求法庭推翻房委會決定。入稟狀指出，房委會無提供點字表格，申請人無法自行閱讀和填寫申報表，質疑房委會間接歧視失明人士，有違憲之嫌。

單位由胞弟居住 無從中獲利

申請人劉漢良先天失明，退休前在香港失明人協進會擔任兼職資訊科技助理；建議答辯人為香港房委會及上訴審裁小組。入稟狀指劉1996年起與家人居於大坑東邨，其妻同樣失明，現領取社署傷殘津貼。劉母2020年以送贈契（deed of gift）方式，將土瓜灣馬頭圍道物業平分予6名子女，劉獲得其中六分之一業權。劉的胞弟獨居於該單位，劉無從中獲利。

去年4月，劉漢良前往物業服務辦事處交申報表，職員問他有否購置物業，他回答沒有。同年10月，房委會向劉發出「遷出通知書」，指他無如實申報持有私樓業權，涉虛假陳述。劉不服上訴，理據包括房委會無積極協助失明人士填表，劉依靠子女協助處理文件，子女對土瓜灣物業不知情。申請方提及，即使劉售出土瓜灣物業，仍沒有超出家庭資產限額。

倘售出業權亦未超資產限額

上訴聆訊今年2月召開，房委會指若劉漢良填表有困難，應向職員求助。上訴審裁小組認為劉提交的表格是法律文件，「你簽咗名，因為剔、交叉咗，都有法律後果」，下令駁回上訴。一個月後，劉在律師見證下將六分一業權讓予胞弟。

申請方稱，劉漢良已屆65歲退休年齡，欠缺穩定收入，他和妻子搬遷後要重新適應環境，困難重重。申請方質疑房委會無考慮劉的困境，今次事件牽涉申報政策的字眼改動，失明人士難以完全明白要求；劉誤以為自己並非持有全部業權，毋須向房委會披露。申請方稱房委會無履行積極責任，確保失明租戶知悉申報要求，冀法庭撤銷房委會決定。申請方亦希望法庭批准，劉和家人可繼續居於大坑東邨，直至本案有結果為止。

【案件編號：HCAL 1769/25】

相關字詞﹕高等法院 房委會 司法覆核 濫用公屋 失明人士

上 / 下一篇新聞

高德疑再有黑工司機 認無港身分證 乘客報案警調查 運署稱關注函營運商
高德疑再有黑工司機 認無港身分證 乘客報案警調查 運署稱關注函營運商
高德由服務商管司機 議員倡立法禁「外判」
高德由服務商管司機 議員倡立法禁「外判」
汽水加尿案 被告著Enjoy Coca-Cola衫應訊
汽水加尿案 被告著Enjoy Coca-Cola衫應訊
楊柳增強颱風 今掛一號波
楊柳增強颱風 今掛一號波
倫常雙屍案 疑兇曾稱感壓力提輕生 向朋友稱身體支持不到生活
倫常雙屍案 疑兇曾稱感壓力提輕生 向朋友稱身體支持不到生活
心理學家：精神病患對壓力較敏感
心理學家：精神病患對壓力較敏感
稱一家人「好好親情」 街坊：姊姊好惜弟弟
稱一家人「好好親情」 街坊：姊姊好惜弟弟
依托咪酯新學年納校園自願檢測
依托咪酯新學年納校園自願檢測
兩年率10小學探索鄉郊保育 「古道行」分享活動教材
兩年率10小學探索鄉郊保育 「古道行」分享活動教材
涉非禮7歲童 13歲少年保釋候查
涉非禮7歲童 13歲少年保釋候查
發音課拍打5歲童 言語治療師罰2000
發音課拍打5歲童 言語治療師罰2000
照顧者「返兩份工」需支援 平機會倡家庭友善僱傭措施
照顧者「返兩份工」需支援 平機會倡家庭友善僱傭措施
團體質疑避暑中心不就腳 促基層集中地設置
團體質疑避暑中心不就腳 促基層集中地設置
求愛不遂飯盒落毒 食環外判工囚兩年
求愛不遂飯盒落毒 食環外判工囚兩年
申訴署將查單車租賃店違泊規管
申訴署將查單車租賃店違泊規管
基孔熱增一輸入累計6宗 男子北上求醫返港入院
基孔熱增一輸入累計6宗 男子北上求醫返港入院
離任4年遭追討7萬 沙田區會前主席：無力付
離任4年遭追討7萬 沙田區會前主席：無力付
警檢300萬支私煙 人艇疑逃內地
警檢300萬支私煙 人艇疑逃內地
反恐二案第七被告結案：空泛鼓勵男友非關心計劃
反恐二案第七被告結案：空泛鼓勵男友非關心計劃
「龍吸水」多買3部 各百萬元 總數6部 渠署稱黑雨應用成效顯著
「龍吸水」多買3部 各百萬元 總數6部 渠署稱黑雨應用成效顯著
傷指警索償押後裁 被告：傷勢賠盡4萬
傷指警索償押後裁 被告：傷勢賠盡4萬
大律師查錫我被恒生追款10萬
大律師查錫我被恒生追款10萬
灣區熱搜：小鵬邀港人北上試車 盼技術南下 冀智能駕駛早日落地 藉港市場出海
灣區熱搜：小鵬邀港人北上試車 盼技術南下 冀智能駕駛早日落地 藉港市場出海
灣區熱搜：小鵬冀港放寬自動駕駛 續研適用技術
灣區熱搜：小鵬冀港放寬自動駕駛 續研適用技術
【Emily】林超英認叻：係我發明紅黑雨 內地歐盟都借鏡 讚香港防災「世一」
【Emily】林超英認叻：係我發明紅黑雨 內地歐盟都借鏡 讚香港防災「世一」
【Emily】星駐港總領事履新 張文喜駐遍中日韓
【Emily】星駐港總領事履新 張文喜駐遍中日韓
【Emily】三藩市搞「華埠鬼節」 港藝術家飛去講鬼古
【Emily】三藩市搞「華埠鬼節」 港藝術家飛去講鬼古
【Emily】舊年擱淺獲救 玳瑁回歸大海
【Emily】舊年擱淺獲救 玳瑁回歸大海
【Emily】「牛記辦館」開幕 SEN青年擺檔
【Emily】「牛記辦館」開幕 SEN青年擺檔
【Emily】港鐵BIM物管平台奪創新獎
【Emily】港鐵BIM物管平台奪創新獎