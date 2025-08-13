漏報1/6業權遭收公屋 失明翁申覆核質疑歧視

單位由胞弟居住 無從中獲利

申請人劉漢良先天失明，退休前在香港失明人協進會擔任兼職資訊科技助理；建議答辯人為香港房委會及上訴審裁小組。入稟狀指劉1996年起與家人居於大坑東邨，其妻同樣失明，現領取社署傷殘津貼。劉母2020年以送贈契（deed of gift）方式，將土瓜灣馬頭圍道物業平分予6名子女，劉獲得其中六分之一業權。劉的胞弟獨居於該單位，劉無從中獲利。

去年4月，劉漢良前往物業服務辦事處交申報表，職員問他有否購置物業，他回答沒有。同年10月，房委會向劉發出「遷出通知書」，指他無如實申報持有私樓業權，涉虛假陳述。劉不服上訴，理據包括房委會無積極協助失明人士填表，劉依靠子女協助處理文件，子女對土瓜灣物業不知情。申請方提及，即使劉售出土瓜灣物業，仍沒有超出家庭資產限額。

倘售出業權亦未超資產限額

上訴聆訊今年2月召開，房委會指若劉漢良填表有困難，應向職員求助。上訴審裁小組認為劉提交的表格是法律文件，「你簽咗名，因為剔、交叉咗，都有法律後果」，下令駁回上訴。一個月後，劉在律師見證下將六分一業權讓予胞弟。

申請方稱，劉漢良已屆65歲退休年齡，欠缺穩定收入，他和妻子搬遷後要重新適應環境，困難重重。申請方質疑房委會無考慮劉的困境，今次事件牽涉申報政策的字眼改動，失明人士難以完全明白要求；劉誤以為自己並非持有全部業權，毋須向房委會披露。申請方稱房委會無履行積極責任，確保失明租戶知悉申報要求，冀法庭撤銷房委會決定。申請方亦希望法庭批准，劉和家人可繼續居於大坑東邨，直至本案有結果為止。

【案件編號：HCAL 1769/25】