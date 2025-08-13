明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

高德由服務商管司機 議員倡立法禁「外判」

【明報專訊】政府上月就規管網約車向立法會提交立法建議，當中規定網約車平台須領牌，平台持牌人須就旗下車輛及司機作盡職審查，確保車輛和司機均合法合規。不過，今次被發現疑有內地司機的網約車平台「高德地圖」，現時運作模式是由合作服務商負責管理及招攬司機，有立法會議員認為日後法例應禁止領牌網約車平台透過合作方式「外判」司機及車輛的審查責任。

運輸及物流局回覆表示，在制訂規管框架和相關法律條文時，會全盤考慮如何更妥善保障乘客安全和權益。

政府擬規定日後網約車平台、司機、車輛均須領牌，目標今年第三季就發牌等規管方向提交主體法例予立法會，本立法年度完成立法。據局方文件，當局擬規定所有提供網約車服務的平台，包括一般平台及「聚合平台」（即集合各網約平台的平台）均須領牌，持牌人須確保旗下車輛和司機持合法牌證。

議員：服務商應同納規管

立法會議員張欣宇認為，高德透過與服務商合作提供網約車服務，定位屬「聚合平台」，將來應須領牌，而理論上負責管理司機的服務商也應屬規管對象。他說為方便監管，建議日後法例禁止領牌網約車平台透過合作方式將審查車輛和司機責任「外判」，各網約車平台應直接管理旗下司機；而聚合平台應規定只可與已領牌網約車平台合作。

張說，網約車平台有非法外勞司機是相當嚴重問題，性質應屬可被釘牌罪行，而高德早前已被發現有非法司機，期望相關平台檢討，「要對在港提供合理合法服務有敬畏之心」，相信將來政府向網約車平台發牌也會綜合考慮平台以往表現。

相關字詞﹕高德地圖 網約車平台 網約車

上 / 下一篇新聞

高德疑再有黑工司機 認無港身分證 乘客報案警調查 運署稱關注函營運商
高德疑再有黑工司機 認無港身分證 乘客報案警調查 運署稱關注函營運商
汽水加尿案 被告著Enjoy Coca-Cola衫應訊
汽水加尿案 被告著Enjoy Coca-Cola衫應訊
楊柳增強颱風 今掛一號波
楊柳增強颱風 今掛一號波
倫常雙屍案 疑兇曾稱感壓力提輕生 向朋友稱身體支持不到生活
倫常雙屍案 疑兇曾稱感壓力提輕生 向朋友稱身體支持不到生活
心理學家：精神病患對壓力較敏感
心理學家：精神病患對壓力較敏感
稱一家人「好好親情」 街坊：姊姊好惜弟弟
稱一家人「好好親情」 街坊：姊姊好惜弟弟
依托咪酯新學年納校園自願檢測
依托咪酯新學年納校園自願檢測
兩年率10小學探索鄉郊保育 「古道行」分享活動教材
兩年率10小學探索鄉郊保育 「古道行」分享活動教材
涉非禮7歲童 13歲少年保釋候查
涉非禮7歲童 13歲少年保釋候查
發音課拍打5歲童 言語治療師罰2000
發音課拍打5歲童 言語治療師罰2000
漏報1/6業權遭收公屋 失明翁申覆核質疑歧視
漏報1/6業權遭收公屋 失明翁申覆核質疑歧視
照顧者「返兩份工」需支援 平機會倡家庭友善僱傭措施
照顧者「返兩份工」需支援 平機會倡家庭友善僱傭措施
團體質疑避暑中心不就腳 促基層集中地設置
團體質疑避暑中心不就腳 促基層集中地設置
求愛不遂飯盒落毒 食環外判工囚兩年
求愛不遂飯盒落毒 食環外判工囚兩年
申訴署將查單車租賃店違泊規管
申訴署將查單車租賃店違泊規管
基孔熱增一輸入累計6宗 男子北上求醫返港入院
基孔熱增一輸入累計6宗 男子北上求醫返港入院
離任4年遭追討7萬 沙田區會前主席：無力付
離任4年遭追討7萬 沙田區會前主席：無力付
警檢300萬支私煙 人艇疑逃內地
警檢300萬支私煙 人艇疑逃內地
反恐二案第七被告結案：空泛鼓勵男友非關心計劃
反恐二案第七被告結案：空泛鼓勵男友非關心計劃
「龍吸水」多買3部 各百萬元 總數6部 渠署稱黑雨應用成效顯著
「龍吸水」多買3部 各百萬元 總數6部 渠署稱黑雨應用成效顯著
傷指警索償押後裁 被告：傷勢賠盡4萬
傷指警索償押後裁 被告：傷勢賠盡4萬
大律師查錫我被恒生追款10萬
大律師查錫我被恒生追款10萬
灣區熱搜：小鵬邀港人北上試車 盼技術南下 冀智能駕駛早日落地 藉港市場出海
灣區熱搜：小鵬邀港人北上試車 盼技術南下 冀智能駕駛早日落地 藉港市場出海
灣區熱搜：小鵬冀港放寬自動駕駛 續研適用技術
灣區熱搜：小鵬冀港放寬自動駕駛 續研適用技術
【Emily】林超英認叻：係我發明紅黑雨 內地歐盟都借鏡 讚香港防災「世一」
【Emily】林超英認叻：係我發明紅黑雨 內地歐盟都借鏡 讚香港防災「世一」
【Emily】星駐港總領事履新 張文喜駐遍中日韓
【Emily】星駐港總領事履新 張文喜駐遍中日韓
【Emily】三藩市搞「華埠鬼節」 港藝術家飛去講鬼古
【Emily】三藩市搞「華埠鬼節」 港藝術家飛去講鬼古
【Emily】舊年擱淺獲救 玳瑁回歸大海
【Emily】舊年擱淺獲救 玳瑁回歸大海
【Emily】「牛記辦館」開幕 SEN青年擺檔
【Emily】「牛記辦館」開幕 SEN青年擺檔
【Emily】港鐵BIM物管平台奪創新獎
【Emily】港鐵BIM物管平台奪創新獎