高德由服務商管司機 議員倡立法禁「外判」

運輸及物流局回覆表示，在制訂規管框架和相關法律條文時，會全盤考慮如何更妥善保障乘客安全和權益。

政府擬規定日後網約車平台、司機、車輛均須領牌，目標今年第三季就發牌等規管方向提交主體法例予立法會，本立法年度完成立法。據局方文件，當局擬規定所有提供網約車服務的平台，包括一般平台及「聚合平台」（即集合各網約平台的平台）均須領牌，持牌人須確保旗下車輛和司機持合法牌證。

議員：服務商應同納規管

立法會議員張欣宇認為，高德透過與服務商合作提供網約車服務，定位屬「聚合平台」，將來應須領牌，而理論上負責管理司機的服務商也應屬規管對象。他說為方便監管，建議日後法例禁止領牌網約車平台透過合作方式將審查車輛和司機責任「外判」，各網約車平台應直接管理旗下司機；而聚合平台應規定只可與已領牌網約車平台合作。

張說，網約車平台有非法外勞司機是相當嚴重問題，性質應屬可被釘牌罪行，而高德早前已被發現有非法司機，期望相關平台檢討，「要對在港提供合理合法服務有敬畏之心」，相信將來政府向網約車平台發牌也會綜合考慮平台以往表現。