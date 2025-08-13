明報新聞網
港聞

港聞一

高德疑再有黑工司機 認無港身分證 乘客報案警調查 運署稱關注函營運商

【明報專訊】持雙程證內地男子在港經內地網約車平台「高德地圖」載客取酬，上月被警方「放蛇」拘捕，上周三（6日）被判囚兩個月。事隔5天，有市民前日經高德叫網約車，發現司機只懂說普通話，並承認無香港身分證，又說車輛由「老闆」提供。涉事市民質疑司機為黑工兼屬集團式操作，已報警。據悉，高德現伙拍服務商提供網約車服務，司機由服務商招攬及管理。高德昨表示對違法行為零容忍，將持續督促合作方嚴格守法。運輸署稱非常關注事件，將去信有關營運商。

高德：督促合作服務商守法

事主梁先生昨向本報憶述，前日下午2時許經AlipayHK應用程式，連接「高德打車」叫車由荃灣海濱花園往沙嘴道，獲安排由服務供應商「宇宙Call車」司機「吳師傅」接單，由一本地牌白色私家車接載，程式頁面顯示「吳師傅」完成371程訂單，獲評4.5分。

司機稱持商務證 向「老闆」租車

梁稱上車後以廣東話打招呼，「叫佢師傅無反應」，再問司機是否在港居住，仍無回應。他懷疑司機不懂廣東話，故改以普通話提問，司機其後承認無香港身分證，聲稱持商務簽證來港，「這個平台不需香港身分證也可」，又說是向「老闆」租車開工。梁問司機無香港身分證是否可駕網約車，對方稱「現沒有管，9月份過後應開不了」。政府早前表示，今年第三季向立法會提交規管網約車相關法例（見另稿）。

梁說涉事司機明顯不熟香港道路，車速較慢，車輛預計轉左也無先駛入靠左行車線，嘆今後不再用高德，擔心再遇內地司機對乘客無保障，猶如「路上計時炸彈」。

初不受理 發帖後警主動聯絡

梁認為高德應審查及監管司機，擔心背後有集團安排內地人「打黑工」，故前日報案，警方初以資料不足為由表示「告唔入」，他同晚在社交平台Threads分享事件，至昨早警方主動聯絡，接載他往警署落口供。梁事後亦經AlipayHK程式向高德客服反映，客服表示「會反饋服務商核實」及致電他，但至昨晚無回覆。

有了解網約車業務人士向本報稱，高德透過與服務商合作提供網約車服務，司機由服務商招攬及管理，高德角色為督促服務商合法經營。翻查資料，高德網約私家車服務由「宇宙Call車」、「OKGO」、「老虎出行」、「高呼叫車」提供。4間服務商司機App設計一樣，列明司機註冊時需提供香港身分證、駕駛執照、車輛保險單及車輛照片。

「宇宙Call車」司機App開發商為香港莊宏宇工作室有限公司，註冊地址為秘書公司，董事兼股東為莊宏宇，報稱通訊地址位於北京。本報昨致電秘書公司，操普通話職員稱可代聯絡工作室，惟記者表明盼就事件查詢後，職員即掛線。

警方表示前日接獲報案，已交新界南總區交通部跟進，如發現有人涉其他違例行為如違反逗留條件，會適當跟進及調查，有足夠證據會檢控。入境處表示就疑有訪客在港駕車從事載客取酬工作，涉違逗留條件，會密切關注相關罪案趨勢，適時執法。

運輸署表示政府正研究修例，曾涉非法出租或取酬載客車輛，即使未能確認司機身分，涉案車輛仍可被扣押。現時非法載客取酬首次定罪最高罰款1萬元及監禁6個月，涉事車輛亦會被暫時吊銷牌照和扣押6個月；再犯可罰2.5萬元及監禁12個月。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

