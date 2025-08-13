反恐二案第七被告結案：空泛鼓勵男友非關心計劃

第五被告稱指控「八無」 CCTV不清晰

綜合證供，第五被告楊怡斯被指負責擺放港鐵羅湖站爆炸品；第六被告張琸淇是同案吳子樂的女友，在警誡下供述炸彈計劃分工，稱「希望我可以轉做污點證人」；第七被告何培欣是同案何卓為的女友，曾陪男友買硫磺。

代表楊怡斯的辯方大律師陳偉彥昨日表示，控方指控楊從寓所前往羅湖放爆炸品，惟呈堂閉路電視片段不清晰，只見嫌疑人穿黑色外套，無法肯定身分。就警方在楊寓所搜出脗合疑犯行蹤的八達通，辯方強調那不是個人登記的八達通，未必屬楊管有。辯方續指，警方並沒在楊的電子裝置檢取與案有關的內容，難以證明楊是涉案Telegram（Tg）群組成員。

第六被告：知男友撰涉案帖文不等於串謀

代表張琸淇的大律師林國輝則稱，張在錄影會面供出吳子樂撰寫Tg頻道「九十二籤」的炸彈案帖文，但單純知道不等於參與串謀，張無法律責任舉報男友。辯方表示，張案發時與吳交往近4個月，偶爾一同出入涉案宏創方單位，「年輕人鍾意黐住對方，係幾正常的事」。辯方着陪審團考慮張未有獨自前往宏創方，亦無份搬運宏創方的化學品，並非串謀一分子。

代表何培欣的大律師郭憬憲表示，何培欣和男友何卓為當時交往不足兩星期，仍在培養感情。辯方稱，兩人大部分Tg信息關乎談情說愛，何卓為不斷「放負」和「用行動嘢博關注」，何培欣基於人之常情關心男友，並不關心男友講述的炸彈行動。

辯方展示名為「晚間放負」的Tg對話列表，明愛醫院炸彈案發生當晚，何卓為的帳號表示「舊嘢好似爆唔到」，何培欣回覆「failure teaches success」（失敗乃成功之母）。辯方稱，何卓為經常抒發負面情緒，何培欣只是空泛地鼓勵和支開話題，又形容何培欣回應模式是「正常就搭下嗲，你kam嘅話我就hea你」。法官陳仲衡關注「kam」的意思，辯方指是「自己做啲令人尷尬嘅嘢」，庭上傳出陣陣笑聲。

【案件編號：HCCC 186/22】