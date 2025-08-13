明報新聞網
離任4年遭追討7萬 沙田區會前主席：無力付

【明報專訊】沙田區議會前主席李志宏（圖）被律政司長入稟小額錢債審裁處，指控他在喪失區議員資格後沒向政府退還經費及5項電子產品，向他追討近7萬元。案件昨日提訊，李沒到庭。審裁官潘弘翰裁定律政司長勝訴，下令李支付7萬元款項和120元訟費。李回覆本報查詢稱，政府一直沒告知購回電子產品的方法，惟他已無力支付欠款，只能「交由政府去安排」。

本案申索人為律政司長，被告為李志宏。根據申索書，李2021年10月8日喪失區議員資格，其後須退還未動用的預支款額31,093.39元，另須退還iPhone SE、MacBook Pro、Acer手提電腦、揚聲器、Google Pixel手機​各一部，回購價總共38,776.9元，總款項69,870.29元。申索書稱，李至今仍未退還有關經費及電子產品回購價。

李志宏：設備有居民資料 不知購回方法

李志宏回覆本報表示，今年中才收到信件指他有一筆欠款，不明白為何政府會在他離任近4年後才處理款項；他未交還的電子產品中有大量區內居民資料，他希望購回那些電子產品，但區議會沒告知購回方法及金額。

李又稱，他2022年被裁定一項「在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為」罪成後服刑5個月，此後只能靠「散工」維生，現時無力支付欠款，「政府要點樣去處理本人呢個款項，咁交由政府去安排啦」。

【案件編號：SCTC 26912/25】

