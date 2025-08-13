基孔熱增一輸入累計6宗 男子北上求醫返港入院

最新確診個案病人8月1至3日到過佛山，未能確定自己曾否被蚊叮。衛生防護中心未有交代病人返港日期，據悉他上周一（4日）回港。防護中心昨稱，男子上周五（8日）出現發燒、皮疹及關節痛，9日到深圳市，10日在當地一醫院求診、毋須留醫，同日回港，本周一（11日）到仁濟醫院求醫，現時情况穩定留醫，其血液樣本經檢驗證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性。防護中心指病人潛伏期身處佛山，認為他是外遊時受感染，屬輸入個案。

連同昨日個案，本港輸入個案累計6宗，另有一宗列可能個案。立法會食物安全及環境衛生事務委員會昨日舉行特別會議，討論基孔肯雅熱防控措施，民建聯梁熙稱，政府針對登革熱有三級應變機制（見表），可令市民知悉現時傳播風險程度，政府亦能更加有序應對疫情，關注會否設同類機制防控基孔肯雅熱。

衛署：登革熱應變機制適用

歐家榮回應稱，登革熱與基孔肯雅熱的傳播模式、控制方法等相同，故登革熱三級應變機制的措施亦適用於後者。他指基孔肯雅熱過往在香港屬罕見，加上鄰近地區出現疫情，故各部門已執行「戒備」階段工作，亦已推出「e-基孔肯雅熱」平台供醫管局醫護通報患者，一旦正式發展至兩周內有3宗本地個案的情况，「可能有額外工作需要提升」，亦會適時公布。

議員關注開學前防控

現時正值暑假，選委界陳凱欣關注當局在開學前有否「提前部署」，加強保護學生。民建聯議員何俊賢認為教育局對防控不夠重視，應「有先見之明」，如允許學生不穿短袖衫及短裙校服等。民建聯李世榮則關注環境及生態局會否和教育局研究措施，例如通知家長及學生提早由內地回港，以預留監察時間。環境局長謝展寰稱會與教育局協商。

九龍中議員楊永杰關注私家街道的防蚊措施，謝展寰指若發現私人地方有積水等情况，會要求改善，否則會檢控，若無法找到負責人，政府將「特事特辦」負責清潔。副食環署長姚繼卓另稱，會參考誘蚊器指數評估周邊處所蚊患，若涉私人屋苑，會聯絡管理公司，必要時會檢控。