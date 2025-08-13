明報新聞網
港聞

港聞二

發音課拍打5歲童 言語治療師罰2000

【明報專訊】報稱言語治療師的54歲女子，去年12月向一名發展遲緩的5歲兒童提供發音課程，其間疑出手打兒童的肩膀，並將兒童被拍打後發出聲音的影片傳送給兒童母親觀看。她原本被起訴一項虐兒罪，案件昨在九龍城裁判法院再訊，控方改控她一項普通襲擊罪。被告認罪後，裁判官以被告初犯及認罪，判處罰款2000元。

稱原意助專注惟用力過度

被告孔麗貞（54歲）報稱言語治療師，惟她現在未有登記在認可言語治療師名冊。她承認於2024年12月24日，在九龍油麻地彌敦道建基兒童發展中心內襲擊一名5歲兒童X。

辯方求情稱，被告從事言語治療師超過10多年，過往受到家長歡迎。辯方又稱，被告用左手一下接觸X，雖然用力過度，但原意是想協助X專注。

案情指X是一名有自閉症、專注力不足及發展遲緩的兒童。案發當日，X由母親帶往涉案中心參與言語治療課程。X的母親在門外等候X上課，其間聽到X在哭訴。她事後收到被告經過WhatsApp傳送影片，顯示被告嘗試讓X發音叫「媽媽」，並突然打X的左膊，令X發出聲音。

案情續指出，被告翌日被捕，她在警誡下表示，她沒有打人，只是輕拍X，想鼓勵X發聲，並認為她持續向X作出指示，間接導致X哭訴。事發的3天後，X到醫院檢查，身體沒有傷勢。

【案件編號：KCCC 1640/25】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 普通襲擊

