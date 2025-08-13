明報新聞網
港聞

港聞二

依托咪酯新學年納校園自願檢測

【明報專訊】保安局禁毒處昨日去信學校，確認在新一個學年將毒品「依托咪酯」納入「健康校園計劃」自願檢測，並與負責檢測的非政府機構會面以落實細節；檢測流程將沿用現時檢測其他毒品的流程。新學年「健康校園計劃」今年4月已截止申請，根據保安局禁毒處的申請注意事項，加入檢測依托咪酯後，已獲撥款的學校或機構毋須重新遞交撥款申請。

禁毒處昨與負責檢測工作的非政府機構會面，落實在「計劃」中檢測依托咪酯細節，參與學校可選擇快速尿液測試或頭髮測試檢測，檢測前必須獲學生同意。

須獲學生同意 陽性亦不移交警方

禁毒處稱，現時全港逾半中學參與「計劃」，過往每校每學年平均獲分配約46萬元；計劃分成兩部分，包括多元化個人成長活動及學生自願參與的校園檢測。因應最新毒品情况，處方建議參與計劃的學校及機構設計活動時，應加入有關「依托咪酯」禍害等主題。

根據禁毒處的申請注意事項，計劃取得的學生個人資料及檢測結果，均不會轉交警方及其他執法機關；參與的學生若被驗出呈陽性反應或承認吸毒，將不會被控吸毒，亦不會被開除學籍。

翻查資料，今年上半年依托咪酯被呈報吸食者有327人，較去年同期升2.8倍，並超過去年全年總人數，其中逾六成是21歲以下。保安局為防毒販利用「太空油」名目刻意美化，早前決定將該毒品正名為依托咪酯。

相關字詞﹕禁毒處 健康校園計劃 依托咪酯

