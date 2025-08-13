稱一家人「好好親情」 街坊：姊姊好惜弟弟

常見拖弟弟手出街 不似有精神病

李從未見過女被捕人丈夫，亦不知男事主有入住宿舍，平時見到一家三口無異樣，心想「細佬好幸福」。案發當日傍晚，李落樓準備上班，見到有救護車，以為有老人家身體不適，怎料原來發生倫常慘劇，覺得可惜。李說「家姊應該唔會做呢啲嘢（殺人），無理由，好怪」。

居於樓下的一名女街坊亦稱，涉案家人相處融洽，過往沒聽過他們爭吵，間中見到事主兩母子落街買餸，有時女被捕人都在場，一家三口，但沒見過被捕人的丈夫。女街坊知道男事主有特殊需要，形容他外表年輕，以為該家人三代同堂。她提到女事主近年年紀大，比以前行得慢，亦不及以前精神，惟近兩三周仍見到她能自己落街買餸。該街坊得知事件後感可惜和驚訝，現在回想，「一個人照顧兩個，我諗都好大壓力」。