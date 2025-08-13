心理學家：精神病患對壓力較敏感

張傳義稱，對精神病患者而言，除了重大事件，身邊環境、健康狀况、作息習慣改變均可以是壓力來源，觀乎今次悲劇亦涉生活變化，估計患者有可能因而感到壓力，影響病情穩定。他說，精神病是需要適當回應的疾病，身邊人陪同患者盡早求醫是最好的應對方法，若聞親友談及輕生，應先確保其當下安全，再陪同他向精神科醫生或臨牀心理學家尋求專業協助，如情况緊急應致電999求助。

精神科醫生麥永接也稱，生活明顯變化會令精神病患者感壓力，或令其情况轉差，如一個人出現感到「無希望、無用、無人幫」的三無狀况，亦易產生負面想法。他建議，當聽到身邊有人談及負面想法，可嘗試了解更多，問及背後原因，並鼓勵對方尋求適當協助。麥也鼓勵公眾多留意自身及身邊人的精神健康狀况，放下對求助的包袱，在有需要時尋求協助。

唐氏症協會：照顧者支援嚴重不足

香港唐氏綜合症協會昨發聲明，指事件反映現時對照顧者支援嚴重不足，類似今次事件的「以老護障」、「以障護障」家庭有大程度的支援需要，促政府盡快制訂全面的照顧者政策，並調撥資源，讓有需要家庭可容易接觸到支援服務。協會也呼籲照顧者向各社福機構、組織和政府部門尋求支援，大眾多留意身邊有需要的照顧者家庭，及早伸出援手。