明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

心理學家：精神病患對壓力較敏感

【明報專訊】深水埗雙屍謀殺案中，患唐氏綜合症的男死者於最近兩三周沒按時返院舍，被捕胞姊有精神病紀錄，近期曾向友人透露壓力大、有輕生念頭。香港心理學會候任會長張傳義稱，精神病患者對壓力比較敏感，環境或作息習慣改變均可以是壓力來源並影響病情穩定，提醒公眾若聞親友談及輕生想法，應陪同對方尋求專業協助。

張傳義稱，對精神病患者而言，除了重大事件，身邊環境、健康狀况、作息習慣改變均可以是壓力來源，觀乎今次悲劇亦涉生活變化，估計患者有可能因而感到壓力，影響病情穩定。他說，精神病是需要適當回應的疾病，身邊人陪同患者盡早求醫是最好的應對方法，若聞親友談及輕生，應先確保其當下安全，再陪同他向精神科醫生或臨牀心理學家尋求專業協助，如情况緊急應致電999求助。

精神科醫生麥永接也稱，生活明顯變化會令精神病患者感壓力，或令其情况轉差，如一個人出現感到「無希望、無用、無人幫」的三無狀况，亦易產生負面想法。他建議，當聽到身邊有人談及負面想法，可嘗試了解更多，問及背後原因，並鼓勵對方尋求適當協助。麥也鼓勵公眾多留意自身及身邊人的精神健康狀况，放下對求助的包袱，在有需要時尋求協助。

唐氏症協會：照顧者支援嚴重不足

香港唐氏綜合症協會昨發聲明，指事件反映現時對照顧者支援嚴重不足，類似今次事件的「以老護障」、「以障護障」家庭有大程度的支援需要，促政府盡快制訂全面的照顧者政策，並調撥資源，讓有需要家庭可容易接觸到支援服務。協會也呼籲照顧者向各社福機構、組織和政府部門尋求支援，大眾多留意身邊有需要的照顧者家庭，及早伸出援手。

相關字詞﹕精神科 警方 唐氏綜合症 照顧者 謀殺案

上 / 下一篇新聞

高德疑再有黑工司機 認無港身分證 乘客報案警調查 運署稱關注函營運商
高德疑再有黑工司機 認無港身分證 乘客報案警調查 運署稱關注函營運商
高德由服務商管司機 議員倡立法禁「外判」
高德由服務商管司機 議員倡立法禁「外判」
汽水加尿案 被告著Enjoy Coca-Cola衫應訊
汽水加尿案 被告著Enjoy Coca-Cola衫應訊
楊柳增強颱風 今掛一號波
楊柳增強颱風 今掛一號波
倫常雙屍案 疑兇曾稱感壓力提輕生 向朋友稱身體支持不到生活
倫常雙屍案 疑兇曾稱感壓力提輕生 向朋友稱身體支持不到生活
稱一家人「好好親情」 街坊：姊姊好惜弟弟
稱一家人「好好親情」 街坊：姊姊好惜弟弟
依托咪酯新學年納校園自願檢測
依托咪酯新學年納校園自願檢測
兩年率10小學探索鄉郊保育 「古道行」分享活動教材
兩年率10小學探索鄉郊保育 「古道行」分享活動教材
涉非禮7歲童 13歲少年保釋候查
涉非禮7歲童 13歲少年保釋候查
發音課拍打5歲童 言語治療師罰2000
發音課拍打5歲童 言語治療師罰2000
漏報1/6業權遭收公屋 失明翁申覆核質疑歧視
漏報1/6業權遭收公屋 失明翁申覆核質疑歧視
照顧者「返兩份工」需支援 平機會倡家庭友善僱傭措施
照顧者「返兩份工」需支援 平機會倡家庭友善僱傭措施
團體質疑避暑中心不就腳 促基層集中地設置
團體質疑避暑中心不就腳 促基層集中地設置
求愛不遂飯盒落毒 食環外判工囚兩年
求愛不遂飯盒落毒 食環外判工囚兩年
申訴署將查單車租賃店違泊規管
申訴署將查單車租賃店違泊規管
基孔熱增一輸入累計6宗 男子北上求醫返港入院
基孔熱增一輸入累計6宗 男子北上求醫返港入院
離任4年遭追討7萬 沙田區會前主席：無力付
離任4年遭追討7萬 沙田區會前主席：無力付
警檢300萬支私煙 人艇疑逃內地
警檢300萬支私煙 人艇疑逃內地
反恐二案第七被告結案：空泛鼓勵男友非關心計劃
反恐二案第七被告結案：空泛鼓勵男友非關心計劃
「龍吸水」多買3部 各百萬元 總數6部 渠署稱黑雨應用成效顯著
「龍吸水」多買3部 各百萬元 總數6部 渠署稱黑雨應用成效顯著
傷指警索償押後裁 被告：傷勢賠盡4萬
傷指警索償押後裁 被告：傷勢賠盡4萬
大律師查錫我被恒生追款10萬
大律師查錫我被恒生追款10萬
灣區熱搜：小鵬邀港人北上試車 盼技術南下 冀智能駕駛早日落地 藉港市場出海
灣區熱搜：小鵬邀港人北上試車 盼技術南下 冀智能駕駛早日落地 藉港市場出海
灣區熱搜：小鵬冀港放寬自動駕駛 續研適用技術
灣區熱搜：小鵬冀港放寬自動駕駛 續研適用技術
【Emily】林超英認叻：係我發明紅黑雨 內地歐盟都借鏡 讚香港防災「世一」
【Emily】林超英認叻：係我發明紅黑雨 內地歐盟都借鏡 讚香港防災「世一」
【Emily】星駐港總領事履新 張文喜駐遍中日韓
【Emily】星駐港總領事履新 張文喜駐遍中日韓
【Emily】三藩市搞「華埠鬼節」 港藝術家飛去講鬼古
【Emily】三藩市搞「華埠鬼節」 港藝術家飛去講鬼古
【Emily】舊年擱淺獲救 玳瑁回歸大海
【Emily】舊年擱淺獲救 玳瑁回歸大海
【Emily】「牛記辦館」開幕 SEN青年擺檔
【Emily】「牛記辦館」開幕 SEN青年擺檔
【Emily】港鐵BIM物管平台奪創新獎
【Emily】港鐵BIM物管平台奪創新獎