港聞

港聞二

倫常雙屍案 疑兇曾稱感壓力提輕生 向朋友稱身體支持不到生活

【明報專訊】患唐氏綜合症的47歲男子與其85歲母親前日被揭發倒斃深水埗長沙灣道寓所內，警方調查後，相信兩人被男死者患有精神病的52歲胞姊殺害，涉案姓林胞姊昨被警方控以兩項謀殺罪，今早在西九龍裁判法院提堂。警方調查發現，林女最近曾向朋友透露有自殺念頭，且稱有精神壓力，亦覺得身體上支持不到生活。警方調查未見涉案家庭有爭執或暴力事件；有鄰居亦指該家庭「好好親情」，沒想過會發生悲劇（見另稿）。

調查未見家庭爭執或暴力事件

警方前日接報，懷疑有人於長沙灣道38至40號一單位內暈倒，與消防破門而入，結果發現一對母子倒斃屋內。其中85歲姓黃女子倒臥客廳，頸有4處傷痕；47歲姓林男子倒臥房間牀上，無表面傷痕，相信他窒息致死。警員調查期間，發現單位通往後樓梯的門打開，並於大廈天台發現一女子危坐，她被消防員救回安全位置。警方調查發現，該名52歲姓林女子是女死者長女、男死者胞姊，懷疑她殺害兩死者，涉謀殺被捕。林女昨仍留院，已被控兩項謀殺罪，今日提堂。

深水埗區助理指揮官（刑事）署理警司鄭騏鋒昨表示，探員在大廈一樓簷篷尋獲一把染血剪刀，相信是造成女死者頸部傷痕的兇器。警方重案組及鑑證科警員昨凌晨在單位蒐證後檢走多袋證物。

根據警方調查，男死者患唐氏綜合症，周一至周五住青衣一間宿舍，周末回家放假，但最近兩三星期均沒返回宿舍，其間社工曾致電及登門了解，涉事家庭稱會盡快將他送返宿舍，並相約前日下午接回男死者，結果登門揭發事件。

6月覆診精神狀態穩定 毋須住院

調查又顯示，林女有精神病紀錄，最近曾向朋友透露有輕生念頭。警方初步相信她因精神壓力，先將兩名家人殺死再企圖自殺。據了解，林女有定期於公立醫院覆診，上一次覆診是今年6月，據悉醫生判斷她情況穩定，毋須住院。女死者則無精神病紀錄，但因年紀大，有內、外科及眼科覆診紀錄。警方調查未見該家庭有爭執或暴力事件。

母女無業 夫事發時外出工作

根據調查，案發單位4人同住，包括兩名死者、被捕人及其丈夫，案發時被捕人丈夫正外出工作，而女死者及女被捕人均無業。鄭形容本案令人痛心，呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應傷害自己或他人；如有需要可致電社署熱線2343 2255，或向專業醫護人員求助。

明愛：死者為舍友 已啟動支援機制

香港明愛回覆本報查詢稱，案中男死者為一名於明愛陳震夏宿舍接受服務的智障人士，香港明愛對舍友不幸離世深感哀傷，會支援該舍友家屬，並已啟動應急支援機制，為該宿舍員工、舍友及其家人在有需要時提供情緒支援及輔導。

相關字詞﹕照顧者 精神科 謀殺案 謀殺 唐氏綜合症

