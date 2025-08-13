明報新聞網
港聞

港聞二

灣區熱搜：小鵬冀港放寬自動駕駛 續研適用技術

【明報專訊】根據運輸署條例，依內地《汽車駕駛自動化分級》，L3及以上即屬於自動駕駛，目前僅限於指定車型經申請後、於獲批範圍內行駛。Tesla、小鵬等品牌旗下皆有車款已具備相當於L3級功能，但自動駕駛系統在香港並不開放使用，駕駛員使用其他輔助駕駛功能時，也要時刻留意路面交通及手握軚盤。

小鵬奪港6月七人車銷量冠軍

現時香港上牌新車中近70%為新能源車，包括純電及混合動力車型，Tesla曾長期佔據市場領先地位，但多個內地品牌如廣汽、比亞迪、上汽皆有意開拓香港市場。今年首季比亞迪私家車登記量佔全港電動車總量36%，超越Tesla的21%。在6月份，小鵬超越寶馬，坐上新能源車新車銷量的第三把交椅，當中MPV（七人車）更取得當月該類型全港銷量冠軍。

小鵬汽車香港區域總經理譚志聰認同，香港車主有很多不同品牌選擇，「內捲是汽車市場的大環境，我們避不開」。但他認為在新能源車愈見普遍的情况下，智能座艙和智能駕駛等才是將來業界競爭重點，他不同意內地車廠是「價格取勝」，「香港車主都會看自己拿出預算時，車輛本身可否給到實際的科技體驗」。

譚志聰稱，小鵬自去年5月進入香港市場以來，一直有測試團隊在研究各類技術能否適用香港，亦積極與特區政府各部門商討，希望法例可進一步放寬對智能駕駛的限制。他指出，遙控泊車在香港解封時，小鵬即透過OTA（遠程更新）讓香港車主能用上相關功能，「又如NGP（Navigation Guided Pilot，自動導航輔助駕駛系統），現在硬件已經有這個能力，雖然左右軚是有少少不同，但基本的軟件功能配套都差不多，希望年內有機會開發這個功能，不過還需要政府評估」。

