灣區熱搜：小鵬邀港人北上試車 盼技術南下 冀智能駕駛早日落地 藉港市場出海

明報記者 林迎

藉港車北上 參觀穗車廠體驗續航力

是次活動共有9輛港車共20名車主及家屬參與。8月1日上午從香港出發，經港珠澳大橋、珠海、中山，到達廣州市黃埔區的小鵬汽車廣州智造基地，參觀總裝車間、一體式壓鑄工藝廠，再到天河區的小鵬總部試駕最新車款，最後更獲邀觀摩一款尚未發布的新車型。譚志聰稱，小鵬是首個舉辦「港車北上」活動的國產新能源車品牌，目的是希望提升客戶體驗，拉近車主與車廠的距離，也讓他們更熟悉車輛性能。

譚稱，「港車北上」政策已推出一段時間，目前在深圳、廣州、珠海、中山的小鵬4S店已可為北上港車提供服務，「香港和澳門的售後也正在評估，將來粵車南下、客戶出現需求時，我們也將第一時間作出反應」。「希望他們（車主）多些試駕，因為科技是要體驗出來的。」譚志聰稱，小鵬汽車主打「科技感」，「剛剛車主在內地道路感受到LCC（Lane Centering Control，車道居中控制）和ACC（Adaptive Cruise Control，自動適應巡航控制）的穩定性，令他們長途駕駛時更輕鬆、揸得更遠」。

內地設4S店供售後服務 評估粵車南下需求

車主何先生說，在香港也常用LCC功能，此次在廣州試用NGP（Navigation Guided Pilot，自動導航輔助駕駛系統），形容「好叻」，希望盡快能在香港用上。他過去曾駕駛意大利品牌的電動車，但空間較狹窄，3個月前購入的小鵬七人車則感覺明顯不同，而且即使車身大，上斜時仍能輕鬆駕駛。何先生亦有試駕其他國產品牌，認為小鵬性價比高，此次能參觀車廠「感覺好新鮮，能看到過去看不到的東西」。另一車主羅先生則是首次「港車北上」，他稱此次想看看車輛續航能力，發現從香港開到廣州還剩約可行駛150公里的電量，「如果今晚想周圍玩下都仲得」。同行的羅太則滿意其舒適度，還讚賞小鵬的輔助泊車功能「泊得叻過我」。

譚志聰表示，進口香港前每個新型號都要向運輸署提交資料，評估、驗車共需約3個月，所以頭批車主總要等候較長時間才能取得新車，希望日後速度可提升。目前，小鵬在香港只有兩款車型發售，選擇較少，因此當一眾香港車主參觀香港沒有的車款，尤其是小鵬一款尚未上市的最新車型都感到很吸引，有車主更半開玩笑稱，如果以後「粵車南下全部打通晒」，可在內地購買香港沒有的新車款，再「南下」香港使用。

譚志聰強調，小鵬汽車十分重視香港市場，創始人何小鵬多次到香港推廣，現時亦投放大量資源於香港市場，360千瓦的超快充電站也計劃於今明兩年在香港鋪開，「香港對小鵬汽車來說是重要的出海策略窗口。在內地有很多科技，如果能在香港這樣一個國際化的地方落地，對品牌是很重要的地位和形象，也相信能夠輻射到其他地方」。