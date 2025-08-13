明報新聞網
港聞

港聞二

傷指警索償押後裁 被告：傷勢賠盡4萬

【明報專訊】2019年7月14日沙田新城市廣場反修例示威，港大畢業生杜啟華因襲警判囚5年半。時任高級警司梁子健在事件中右手無名指受傷，入稟向杜索償，案件昨日在區院續審，雙方結案陳辭。杜啟華表示，早前遭入稟追討由政府支付梁的僱員補償金，為免賠償性質重疊，法庭應適當扣除本案賠償額，又認為梁的傷勢最高賠償不逾4萬元。法官指示雙方就扣除賠償的議題補充書面陳辭，半年內頒布判辭裁決。

被告杜啟華昨親自到庭陳辭，並呈交一段事發時的影片，嘗試證明當時他與梁之間沒有身體接觸，遭法官羅麗萍拒絕。羅官表示，影片並非本案證物，何况在刑事審訊中早已處理這段影片的內容，當時法庭不接納影片能為杜的行為提供抗辯。羅官向杜表示「點解你咁頑固」，又說杜「讀咁多書……應該將心思擺喺對自己同社會有建設嘅事」。

稱政府曾索償性質有重疊

杜又稱，梁的右手無名指骨折並非「開放性骨折」，毋須做手術，醫生只是為梁的無名指前端安裝夾板，故認為此類傷勢最高賠償不超過4萬元；杜又認為，梁於2020年的檢查中顯示手指傷勢已大致復元，故梁現在仍感手指痺痛及刺痛，原因是他個人身體老化所致。

杜要求法庭考慮扣除部分賠償金額，稱律政司早前入稟要求他賠償政府向梁支付的僱員補償金，當中賠償金額性質重疊。原告方陳辭稱，政府向梁支付的是因受傷而獲批予的額外退休金，屬警隊額外福利，與本案索償不相干。

羅官聽罷陳辭後，指示雙方就應否扣除部分賠償的議題向法庭補充書面陳辭。法庭將於半年內頒布判辭裁決。

【案件編號：DCPI 1968/22】

相關字詞﹕區域法院 民事索償 警司 新城市廣場 反修例事件

