「龍吸水」多買3部 各百萬元 總數6部 渠署稱黑雨應用成效顯著

渠務署今年初引入排水機械人「龍吸水」、「小禹一號」、「小禹二號」、「小禹三號」各一部，共斥資少於300萬元；其後7月再添置兩部「龍吸水」。據渠務署資料，「龍吸水」在福建製造，每小時最高排水量達800立方米（約三分之一個標準泳池），屬現有排水機械人系列之冠，亦可爬坡（見表）。

福建製 每小時抽水1/3泳池

渠務署高級工程師（北區）陳卓宗說，現有3部「龍吸水」及3部「小禹」系列機械人今年雨季以來共出動約500小時，其中3部「龍吸水」上周「黑雨」兩天共出動10次。

被問排水效率較人手快多少，陳說每次水浸情况不同，不過以排水量比較，緊急應變隊伍所使用手提水泵，每小時排水量為數十立方米，但「龍吸水」最高排水量為每小時800立方米，相信採用「龍吸水」有助提升處理水浸效率。他舉例，「龍吸水」約半小時便能處理早前瑪麗醫院門外的水浸。

陳卓宗認為各款排水機械人功能均有限制，「龍吸水」最高涉水深度為0.6米，當水位過深，它能隨時移動至較淺水位置排水，渠務署亦可出動水陸兩用的「小禹一號」互補不足。

每區一部否？ 「考慮添更多」

被問到會否每區放置一部「龍吸水」候命，陳說將繼續視乎實際情况考慮會否添置更多排水機械人，而署方無法預測水浸在何處發生，故在暴雨期間於全港不同地方設置行動基地，並把排水機械人放在不同地方，部署如何出動排水機械人，希望盡快到場處理水浸。

渠務署表示，「龍吸水」出動時由人員負責操作及鋪設臨時排水喉，目前相關操作人員逾30名，將來會因應「龍吸水」數量增加而培訓更多人手。署方表示待今年雨季結束，將總結經驗及檢視。