港聞

港聞一

處理示威傷指 警索償稱仍痛

【明報專訊】2019年7月14日沙田新城市廣場反修例示威，港大畢業生杜啟華襲警及咬斷警長手指，判囚5年半。時任高級警司梁子健及警長梁啟業分別入稟向杜啟華索償，杜早前與警長和解，賠償28萬元；餘下一案昨日在區域法院審理。梁子健上庭作供稱其右手無名指間中感「痹痛」、「翻風落雨係麻痛」。杜質疑梁的手指疼痛源於身體老化；梁不同意。審訊今續，雙方將作結案陳辭。

被告質疑身體老化

被告杜啟華去年10月獲釋，昨到庭自行應訊。原告為時任高級警司梁子健，他於案發時50歲，後來晉升為總警司。梁昨日提及，他去年7月從警隊退休，目前在九巴任職行政總監。

原告方陳辭稱，被告襲擊原告一事早已在區院被裁定「對他人身體加以嚴重傷害」罪成，原告方依賴該案法官裁決，就痛楚與生活便利損失、交通費及醫藥費索償（見表）。翻查資料，梁在該案曾供稱，杜以長傘打中其右手無名指前端，導致指骨骨折。

梁昨供稱，他於2019年8月至翌年4月就手指傷勢覆診，原以為會痊癒，但痛楚揮之不去，遂於2022年4月再覆診。他形容右手無名指時而痺痛及刺痛，遇上翻風落雨則感麻痛，加上神經線永久受損，右手無名指屈曲能力較弱。法官問及其病情會否影響工作，梁稱「打keyboard（鍵盤）會好煩，對心理上較多影響」。梁確認到醫院求診毋須付醫藥費，他就坐的士求醫及服用骨膠原產品的開支索償。

被告否認身體接觸 原告質疑改口

其後杜盤問梁，稱梁自2022年起的覆診沒有醫療報告佐證，質疑他揑造手指疼痛，而梁受傷後右手握力比左手大，質疑他誇大傷勢；梁均表示不同意。杜又引述梁的物理治療進度報告，提及梁的腳踭、下背均痛楚，質疑梁其他身體部位都有退化，帶來痛楚；梁對此稱不同意。

杜亦有作供，並接受原告方盤問。原告方指出，杜在該宗刑事案件中承認曾襲擊梁，但現在民事索償案中卻更改說法，稱離開商場時被便衣警截停，他與梁之間從沒身體接觸。杜稱事發時他做出揮動長傘的動作，不過長傘沒擊中梁的右手無名指，故認為兩人沒身體接觸。

【案件編號： DCPI 1968/22】

