考評局增DSE報名要求 內地自修生須呈學籍

本報昨向考評局查詢，新規則下內地補習社學生是否仍符合資格報考DSE。局方回覆稱，「申請人在校外是否進行補習，不是申請的考慮因素」；如內地申請人未能提供上述兩項學籍紀錄，則須上載一封由學校簽發的信函，說明未能提供的原因，並加蓋配有法定防偽編碼的校印，由校長簽署作實。考評局表示會審核及考慮每宗個案，並保留要求申請人向內地部門申請補充文件的權利。

高才子女改規 遵理稱查詢增兩倍

遵理集團創辦人梁賀琪回覆本報表示，補習業務愈趨百花齊放，競爭來自四方八面，不止內地，認為對該集團影響不太大。至於教育局由2027/28學年起要求人才計劃的受養人，須居港兩年才符合本地升學要求，梁賀琪稱遵理的課程查詢增兩倍，惟來港生活成本高，有家長需時規劃。