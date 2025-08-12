明報新聞網
港聞

港聞一

考評局增DSE報名要求 內地自修生須呈學籍

【明報專訊】考評局提供特殊途徑，供未曾考過中學文憑試（DSE）及未滿19歲的人以自修生身分考試，下周一（18日）起開放網上申請系統，讓有意明年應考者提交文件，10月8日截止。繼近月考評局更新規則，要求自修生申請人交文件證明修讀學校的高中課程已獲官方認可，局方近日亦在網站列明，要求內地自修生申請人提供「記錄於全國中小學生學籍信息管理系統」或「其他官方記載的學籍紀錄副本」。

本報昨向考評局查詢，新規則下內地補習社學生是否仍符合資格報考DSE。局方回覆稱，「申請人在校外是否進行補習，不是申請的考慮因素」；如內地申請人未能提供上述兩項學籍紀錄，則須上載一封由學校簽發的信函，說明未能提供的原因，並加蓋配有法定防偽編碼的校印，由校長簽署作實。考評局表示會審核及考慮每宗個案，並保留要求申請人向內地部門申請補充文件的權利。

高才子女改規 遵理稱查詢增兩倍

遵理集團創辦人梁賀琪回覆本報表示，補習業務愈趨百花齊放，競爭來自四方八面，不止內地，認為對該集團影響不太大。至於教育局由2027/28學年起要求人才計劃的受養人，須居港兩年才符合本地升學要求，梁賀琪稱遵理的課程查詢增兩倍，惟來港生活成本高，有家長需時規劃。

