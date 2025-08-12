學生捲港深雙學籍質疑 私校一諾管理差遭停辦

政府新聞處上月底發稿祝賀「本地學生」在國際物理及數學奧林匹克取得佳績，當中一諾中學（九龍塘）姓傅男生奪金。有網民發現，深圳高級中學上月28日亦曾在微信發賀文，提及傅是該校學生。

校長：去年已入讀 未知當時退學否

祁文迪昨向本報說，一諾本學年全校有百多名學生，當中傅去年3月轉來一諾讀書，近日爭議下，他查詢傅的家長，獲確認傅已從深圳高級中學退校，惟未確認傅入讀一諾時是否已退學，「正常來講申請得轉學，我就默認佢嗰邊（深圳）已經退咗（學）」。至於為何深圳的學校形容傅是其學生，祁稱傅獲獎後確有到該校拍照宣傳，他不評論，「只可以話我哋保證，自己嘅學生全部都係正規正常」。本報昨向深圳高級中學查詢，截稿前未獲回覆。

教育局表示根據規定，每名學生不能同時在多於一間公營中學註冊，提醒家長不應誤信中介或道聽塗說，「在學生學業上鑽空子、走捷徑，試圖以同時註冊不同學校以增加其子女的升學機會，令其子女身心疲累，結果或只會得不償失」。局方又稱會嚴格審視學生缺課個案，確保制度誠信。

擅收每學生20萬建校費 原校舍欠租被解約

另外，一諾亦捲入校政混亂爭議，有指校方未獲教育局批准，曾收每個學生20萬元建校費。祁昨稱收費做法參考國際學校慣例，得悉違規後已立即停收，3月起陸續還款，惟未透露涉及多少家長及還款進度。局方稱已責成校方按協議盡快退款。

一諾註冊校舍位於九龍塘達之路。本報昨日所見，校門招牌已除下，門外張貼一張由「立德書院有限公司」發出的告示，表示一諾3月起欠租，立德6月30日終止協議，一諾須遷出校舍，提及「據知一諾遷往紅磡結好中心」。

祁文迪昨在結好中心受訪，承認九龍塘校舍涉及欠租，以及與立德「有租務爭執」，經連串法律程序後，雙方6月已簽署和解協議。他說遷校不止因「錢銀」，更多是「辦學理念不同」。對於有稱一諾曾欠債達1100萬元，他否認並反問「如果真係欠咁多，佢會咁好畀我和解退出？」

湯家驊稱港深雙學籍未禁 倘涉津校應杜絕

資深大律師湯家驊認為在一國兩制下，政府無權規管深圳學校對於學生成就的宣稱，而現行條例無列明學生不准有港深雙重學籍。他關注倘學籍問題涉及津校，舉例有學生隱瞞內地學籍再報讀津校，當局應杜絕，避免對其他學生不公及資源遭濫用。

教育界議員朱國強認為當局應加強核查本港私校。就雙重學籍問題，他建議學校取錄跨境生或新來港學生時要求學生出示文件證明已退學，免生爭議。

教育局昨稱會嚴肅處理近日內地機構透過港校「借殼辦學」情况。另外，前特首梁振英連日關注借殼風波，以及衍生的學額供應問題，他昨指出教育界正面對雙非學生學額問題，認為雙非不但無助解決香港人口老化，反為大學學額供需帶來極大不確定。

