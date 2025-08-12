明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

住戶捱一夜酷熱 北角明苑中心恢復水電

【明報專訊】北角明園西街後巷日前有水管爆裂，導致明苑中心停水及停電，至昨午5時半全面恢復水電供應。有住戶憶述停電一刻誤以為家中電箱跳掣，知悉大廈電表房出問題後，毅然行樓梯落樓並花費逾千元住酒店。也有住戶反映家有行動不便的長者無法落樓，在家中非常酷熱，只能靠撥扇降溫。

北角明園西街後巷周日有食水管爆裂，水務署需停水搶修， 其中明苑中心電表房因有入水受潮，需全幢大廈停電作檢查，約130戶受影響。

港燈發言人昨晚回覆本報稱，經過客戶的註冊電業承辦商緊急搶修、港燈工程人員完成復電安全檢查後，已於昨午4時35分恢復明苑中心的電力供應。水務署昨晚於社交平台稱，涉事供水管維修工作昨早6時完成，明苑中心低層用戶先恢復供水，高層用戶供水需待大廈電力供應回復才能恢復。

署方續稱，該署工程人員與機電工程署及電力公司人員協助明苑中心管理處的註冊電業承辦商進行搶修，至昨午約5時30分完成搶修，大廈電力供應恢復正常，高層用戶供水亦恢復正常。

有住戶聞訊即落樓租酒店

有撥扇降溫照顧行動不便長者

住戶李小姐憶述停電一刻以為家中電箱跳掣，後來知道電表房出問題，便行樓梯離開大廈，花費約1200元到炮台山一酒店暫住一晚。問到事故對其影響，她說：「沒什麼困不困擾，這種事沒有人想發生。」她指事發後有很多人到大廈搶修，也有關愛隊來關心及派水。

住戶王小姐說家中溫度非常高，停電期間無法入睡，其80歲的母親行動不便，無法下樓，昨日只能繼續留在家中由工人陪同，靠撥扇降溫。14樓住戶蔡小姐說家中停電後曾到升降機大堂觀察，發現四周無燈，升降機沒運作，估計是停電，但當時沒想到與爆水管有關，直至睡醒後見到親友傳來影片才知悉情况。她說停電期間無法開冷氣，其單位多窗，室內算通爽，惟間中因酷熱扎醒。

相關字詞﹕民政事務總署 機電工程署 水務署 港燈 停水停電 水管爆裂 北角

上 / 下一篇新聞

學生捲港深雙學籍質疑 私校一諾管理差遭停辦
學生捲港深雙學籍質疑 私校一諾管理差遭停辦
考評局增DSE報名要求 內地自修生須呈學籍
考評局增DSE報名要求 內地自修生須呈學籍
處理示威傷指 警索償稱仍痛
處理示威傷指 警索償稱仍痛
市賣基孔肯雅熱快測 衛署指無認證已停售 籲有病徵應就醫勿自驗 友和日本城下架
市賣基孔肯雅熱快測 衛署指無認證已停售 籲有病徵應就醫勿自驗 友和日本城下架
意食品公司落戶港 稱助闖內地採購便利
意食品公司落戶港 稱助闖內地採購便利
投資署辦賽吸各地初創 辦展助貿易業出海
投資署辦賽吸各地初創 辦展助貿易業出海
支聯煽顛案11月審 何俊仁擬認罪
支聯煽顛案11月審 何俊仁擬認罪
選委提名除辭世者皆有效 21席下月投
選委提名除辭世者皆有效 21席下月投
康文署文學獎加禁條 含粗言小說仍摘銀 評審學者：大俗寫大雅 署方無介入評審工作
康文署文學獎加禁條 含粗言小說仍摘銀 評審學者：大俗寫大雅 署方無介入評審工作
中大：可發酵碳水化合物助降血糖 增強預防二型糖尿病藥效
中大：可發酵碳水化合物助降血糖 增強預防二型糖尿病藥效
P牌督察衝燈傷途人 多警隊高層求情
P牌督察衝燈傷途人 多警隊高層求情
戶戶送外賣員擬棄追討 被索16萬訟費 5人勞審案件無限期押後 待區院案結果
戶戶送外賣員擬棄追討 被索16萬訟費 5人勞審案件無限期押後 待區院案結果
男子涉派對後姦醉女 控：事主曾哭求放過
男子涉派對後姦醉女 控：事主曾哭求放過
干涉交友 母打女判感化
干涉交友 母打女判感化
公屋上半年280宗自然身故 議員倡建長者資料庫
公屋上半年280宗自然身故 議員倡建長者資料庫
天文台AI料「楊柳」路徑更近香港
天文台AI料「楊柳」路徑更近香港
灣區熱搜：省創新基地推兩AI平台 助孵化吸資 一提供算力服務 一精準匹配資源
灣區熱搜：省創新基地推兩AI平台 助孵化吸資 一提供算力服務 一精準匹配資源
灣區熱搜：港澳團隊變有備而來 深度交流成常態
灣區熱搜：港澳團隊變有備而來 深度交流成常態
灣區手記：年少妄為 ／文：尚東美
灣區手記：年少妄為 ／文：尚東美
【Emily】歐盟主任踩單車入大潭 賞雨後風光 讚港郊區近在咫尺 求薦秘境
【Emily】歐盟主任踩單車入大潭 賞雨後風光 讚港郊區近在咫尺 求薦秘境
【Emily】「一線牽」27年 搖搖大叔登世一
【Emily】「一線牽」27年 搖搖大叔登世一
【Emily】防基孔 陳永光教DIY中藥驅蚊包
【Emily】防基孔 陳永光教DIY中藥驅蚊包
【Emily】矽谷發明節 港成績歷屆最佳
【Emily】矽谷發明節 港成績歷屆最佳
【Emily】毛孩可住 深水埗青年宿舍收表
【Emily】毛孩可住 深水埗青年宿舍收表