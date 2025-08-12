住戶捱一夜酷熱 北角明苑中心恢復水電

北角明園西街後巷周日有食水管爆裂，水務署需停水搶修， 其中明苑中心電表房因有入水受潮，需全幢大廈停電作檢查，約130戶受影響。

港燈發言人昨晚回覆本報稱，經過客戶的註冊電業承辦商緊急搶修、港燈工程人員完成復電安全檢查後，已於昨午4時35分恢復明苑中心的電力供應。水務署昨晚於社交平台稱，涉事供水管維修工作昨早6時完成，明苑中心低層用戶先恢復供水，高層用戶供水需待大廈電力供應回復才能恢復。

署方續稱，該署工程人員與機電工程署及電力公司人員協助明苑中心管理處的註冊電業承辦商進行搶修，至昨午約5時30分完成搶修，大廈電力供應恢復正常，高層用戶供水亦恢復正常。

有住戶聞訊即落樓租酒店

有撥扇降溫照顧行動不便長者

住戶李小姐憶述停電一刻以為家中電箱跳掣，後來知道電表房出問題，便行樓梯離開大廈，花費約1200元到炮台山一酒店暫住一晚。問到事故對其影響，她說：「沒什麼困不困擾，這種事沒有人想發生。」她指事發後有很多人到大廈搶修，也有關愛隊來關心及派水。

住戶王小姐說家中溫度非常高，停電期間無法入睡，其80歲的母親行動不便，無法下樓，昨日只能繼續留在家中由工人陪同，靠撥扇降溫。14樓住戶蔡小姐說家中停電後曾到升降機大堂觀察，發現四周無燈，升降機沒運作，估計是停電，但當時沒想到與爆水管有關，直至睡醒後見到親友傳來影片才知悉情况。她說停電期間無法開冷氣，其單位多窗，室內算通爽，惟間中因酷熱扎醒。