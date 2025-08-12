公屋上半年280宗自然身故 議員倡建長者資料庫

房署轄下公屋單位內錄得自然身故個案數目，由2015年至今年6月累計約5880宗，其中2015至2021年各年約500宗，2022年增至約800宗，前年及去年分別回落至約700宗及600宗。有關個案主要透過巡樓、家訪、收房行動等日常管理工作，或由住戶親友或鄰居通知屋邨辦事處，以及警方等部門或社福機構轉介發現。

房署指葵盛東邨獨居婦沒如期交回2024年10月發出的居住情况申報表，曾多次嘗試聯絡戶主不果，至本月初始揭發婦人倒斃屋內。被問其間有否留意住戶水電用量、沒進出大廈，前線人員是否有遺漏等，房署回應稱，已盡力嘗試多種方式接觸戶主，包括不同時段上門家訪及按戶主留下資料聯絡其家人，惟其家人未能提供進一步協助予署方確認戶主情况。

房署：尤關注獨老 按需要轉介

房署又稱，一貫以情理兼備原則處理公屋戶申報，為長者戶提供便利與協助，並特別關注獨居長者，按需要適時轉介個案予其他部門及社福機構提供援助。另4月起試行「長者住戶大門開關訊息系統」，以及部分屋邨暢通易達洗手間以試點形式安裝智能監測跌倒系統。

翻查資料，房屋局上月回覆立法會議員質詢時提及，房署在保障個人資料私隱前提下提供公屋戶資料，以便勞福局建立資料庫跟進隱蔽及需照顧長者個案。

房委會委員、立法會議員梁文廣表示，房署引入科技支援長者僅輔助性質，最重要是家人關懷與宣傳鄰里互助；又建議政府應設立跨部門長者資料庫，並適用所有適齡長者。

房委會委員、工聯會議員陸頌雄亦認同需設立跨部門長者資料庫，並透過關愛隊等團體接觸長者住戶，讓長者與社區有情感連結，支援身心需要。