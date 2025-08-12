干涉交友 母打女判感化

【明報專訊】33歲女子疑因14歲女兒於前年跟同學過從甚密，在家掌摑女兒及扯她頭髮，早前承認一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，案件昨日在沙田裁判法院判刑。裁判官稱明白年輕產子的被告因不想女兒重蹈自己覆轍而較緊張，惟法律不接納體罰，判處被告12個月感化令。裁判官寄語被告學懂保持冷靜，「你控制唔到情緒、你出手摑佢，可能小朋友將來會學番咁做」。
被告L.S.Y.（33歲，報稱售貨員）昨以孭帶抱着與現任男友所生的19個月大兒子應訊。辯方求情稱，感化官認為被告毋須接受感化令，形容早前索取的感化報告內容頗正面。辯方稱，被告基於年少時的經歷，以錯誤方法關心女兒，加上她初犯及生活規律等因素，希望法庭寬大處理，判處非監禁式刑罰。
年輕誕女 稱不想女兒重蹈自己覆轍
裁判官施祖堯判刑時稱，被告早前向感化官表示不想女兒重蹈自己覆轍，因而較緊張女兒跟異性交往，「呢一點我明白嘅」；惟法律「基本上不接納」體罰，且體罰兒女後對方或會反抗得更厲害。施官考慮到案件性質、被告經濟狀况及要照顧小孩等因素，判處12個月感化令。
案情指出，被告與前夫育有女兒X及幼子，2019年夫婦分開。被告其後跟另一男子相戀，並與該男子、X及幼子同住大埔。2023年12月，當時12歲的X在學校社工詢問下透露跟被告現任男友有性關係，事件轉介警方。X在警方錄影會面稱，2023年11月，被告現任男友在家中與她對質，稱她跟一名同學過從甚密，其間被告步出睡房扯X頭髮，又連番掌摑X。被告於翌年1月被捕。