男子涉派對後姦醉女 控：事主曾哭求放過

被告葉家藝（現年32歲、助理市場經理）被控於2023年1月21日，在香港島西半山卑利街某大廈單位強姦女子X。

共同朋友慶祝生日 事前不相識

控方開案陳辭稱，事主X案發時30歲，現年32歲。X和被告的共同朋友Chloe案發前為籌備生日派對，分別把二人加進群組，此前他們不相識。派對選址金鐘奕居酒店，以「調查兇手」為主題，需以相應衣著打扮出席。案發前一晚為農曆年廿九，X身穿長外套、內襯吊帶長裙配啡色LV手袋，席間喝了數杯氣泡酒。翌日凌晨眾人轉場到中環酒吧繼續消遣，並圍坐枱前跳舞和喝烈酒。

約凌晨3時許，Chloe和X另一友人Jennifer曾多次致電X，惟無人接聽，其後Jennifer發現X的手袋和手提電話遺留在酒吧。閉路電視拍攝到被告拖着X的手離開酒吧及帶回自己住所，X步姿搖晃，在被告住所樓下不斷伸手向外，狀似欲離開，至離開電梯時一度失平衡倒地。X在被告寓所酒醒後哭求被告讓她離開，被告卻強行脫下X內褲將她強姦，並在X體內射精。

CCTV拍被告帶事主回家

控方續稱，事後X見被告跪在客廳雙手掩面，將自己的外套借給X，再叫的士載X回家；外套口袋有一本屬於被告的護照。X清晨6時許回到家中，其後聯絡Jennifer稱「This dude forced himself on me（這人霸王硬上弓）」。數天後X與Jennifer和Chloe用膳，告知事發詳情，亦聯絡同樣有出席派對的律師Brian和其藥劑師女友Tiffany，在二人陪同下到醫院驗傷和服用事後避孕藥，最終報警。被告1月28日在住所附近被捕，警誡下表示「明白」。

【案件編號：HCCC 366/23】