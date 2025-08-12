戶戶送外賣員擬棄追討 被索16萬訟費 5人勞審案件無限期押後 待區院案結果

申索人為鄧永棟、阿勝（Dharam-Pal）、Singh Jota、林志明、梅慶活、哈亞特（Khan Khizer Hayat），申索總金額由12.6萬至62.9萬元不等（見表）。被告為Deliveroo Hong Kong Limited。

官稱訟費申請「有啲匪夷所思」

梅慶活昨申請撤銷申索。被告方由一名吳姓男子代表戶戶送的清盤人，要求梅支付約16.1萬元訟費，包括4小時聆訊的1.6萬元訟費，以及處理文件所花的32.6小時法律費、即共14.5萬元。審裁官黃敏妮就此表示「法庭覺得有啲匪夷所思」。被告方又稱，因為公司清盤，若梅不支付訟費，費用就須由債權人支付。

擬棄申索者籲被告「畀啲良知」

梅表示，71歲的他自失去戶戶送的工作後已不獲其他公司聘請，打算申請綜援過活。梅稱「我一定冇辦法支付（訟費）」、「（戶戶送）畀啲良知、血性、人性，唔好亂向打工仔收錢」。黃官稱被告方未準備好支持訟費的文件，「做法好唔理想」，遂押後至8月28日處理撤銷申索及訟費申請。

其餘5人申請無限期押後案件，以待另一外賣員在區院提出僱員補償案件結果出爐。被告方反對押後，稱在早前外賣員Gurung於區院的僱員補償案件中，法官裁定戶戶送與外賣員不存在僱傭關係，故被告方認為5名申索人現時等待區院案件很可能與Gurung案得出相同結果。

黃官表示，另一名外賣員的案件11月在勞審處審理，加上區院案件無可避免涉及僱傭關係議題，可見兩案與5名申索人的案件有重複議題，因此押後5人的案件對雙方來說是有必要及合乎成本效益，終批准案件無限期押後。

【案件編號：LBTC1500、1580、1574、1634/25】