選委提名除辭世者皆有效 21席下月投

擔任機構代表而成為當然選委的8人中，勞聯智康協會主席兼黃大仙區議員劉婉儀2021年曾經出選社福界，因與另外兩名候選人狄志遠和黃一峰同票最終抽籤下落選。翻查資料，劉任勞聯智康協會副主席，今年6月3日換屆後任主席。劉截稿前未回覆，助手稱她昨不在港。

部分選委過去曾在選委界別分組換屆投票鎩羽而回，今次則在無競爭下當選。基層社團中，自動當選的區議員林博是2021年港九分區會分組中兩名落選人之一；前「十大傑青」葉頌文2016年參選建築測量界並表明不支持時任特首梁振英連任，當時未能當選，今次因擔任社區參與綠化委員會主席成為當然選委。

在醫學衛生界，自動當選的馬會大董陳衍里及呼吸科醫生陳真光曾分別於2011年及2016年未能當選。鄉議局5名自動當選選委中，林國昌、文祿星及陳崇業過去曾參選選委，林更參與多於一次。

道教聯會一席提名兩人 按優次定

由政務司長陳國基領導的候選人資格審查委員會昨宣布，裁定100名選任選委、10名提名選委及8名當然選委提名或登記有效。在提名產生的宗教界中，擁有一席的道教聯合會提名湯修齊及黃任賢，超出議席數目。資審會稱，根據法例只需裁定所需席位數目的提名人提名是否有效，故根據道聯會表明的優先次序，裁定湯修齊提名有效，不審查其他獲提名者。

根據法例，現屆1500席的選舉委員會在2021年10月底組成，5年任期至明年10月底，故補選的選委可在今年底立法會換屆投票中提名有意競逐者，以及投選其中40席選委會議席。