支聯煽顛案11月審 何俊仁擬認罪

11．3先處理鄒幸彤申撤公訴書

本案由法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼、助理刑事檢控專員張卓勤等代表；資深大律師林芷瑩獲破產管理處委聘代表支聯會；李卓人和何俊仁由大律師沈士文等代表。鄒幸彤身穿紙包飲品盒回收廠「Mil Mill喵坊」的T恤到庭，李和何均穿深色外套。

控方上次聆訊由副刑事檢控專員萬德豪代表。昨在法官李運騰提問下，黎嘉誼確認已接手本案檢控。李官問到，辯方早前稱何俊仁傾向認罪，不知11月開審前何會否同意控方案情撮要。沈士文回應，何已表明認罪意願，辯方上周向控方提交已修改案情版本，雙方正商討。李官稱若何不同意控方案情，法庭將召開紐頓聆訊（Newton hearing），案件正審或與紐頓聆訊一併進行。沈稱暫時召開紐頓聆訊機會不大，辯方會再向法庭匯報。

料審75日 跨聖誕春節

李官表示，基於有關方面的實務安排，審訊將於西九龍裁判法院大樓進行；法庭11月3日先處理鄒幸彤一方的申請，視乎申請結果決定是否如期開審。李官提及，預料審訊歷時75日，審期橫跨今年聖誕和明年農曆新年，法庭將於農曆年廿九（2月16日）及年初四（2月20日）休庭，着聆訊各方另作安排。

案件管理方面，李官指示控方在開審後每周呈交一份證供撮要，着控方毋須添加評語，只需「依書直說」，整理證人供辭重點。沈士文建議控方先草擬撮要，再交辯方修改。

【案件編號：HCCC 155/22】

（港區國安法）