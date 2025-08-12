明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

投資署辦賽吸各地初創 辦展助貿易業出海

【明報專訊】香港近年銳意引進外地企業。投資推廣署昨接受傳媒訪問時談及具體策略，包括透過初創比賽物色企業、帶企業出訪及協助商業配對。其中引進初創企業方面，該署設不同初創比賽及計劃，例如2018年推出的Fast Track計劃，為初創提供指導、商業配對等機會，藉此物色和吸納具潛力科創公司。

帶初企外訪拓網絡 晤商會融本地

投資推廣署高級副總裁（數碼市場推廣）曲洪健稱，該署為引進初創企業設不同初創比賽及計劃，舉例法國AI企業Libertify前年勝出Fast Track計劃後進駐香港，署方帶其參加中東的海合會考察團、出訪法國尼斯，拓展國際網絡；又邀請對方參加行業交流活動、接觸數碼港等孵化器及商會機構，助其融入創科生態圈。

貿易戰持續，投資推廣署總裁（旅遊及款待）黃思敏稱，為協助貿易公司「出海」，本港舉辦不同展會，例如本周開鑼的美食博覽、10月底的香港美酒佳餚巡禮，可讓各地供應商尋找客源，而9月舉辦的亞洲國際蔬果展覽會，來自智利、秘魯等地的商家反應踴躍。她又舉例政府為來港企業辦酒會，讓各行業人士互動；署方亦在進口、營運牌照等事務向外企提供資訊。

據特首李家超前日在社交平台稱，投資推廣署2023年至今年7月已協助1333間企業在港開設或擴展業務，引入1740億港元首年直接投資，創造逾1.9萬個新增職位。

相關字詞﹕貿易戰 金融科技 招商引資 初創企業 投資推廣署

上 / 下一篇新聞

學生捲港深雙學籍質疑 私校一諾管理差遭停辦
學生捲港深雙學籍質疑 私校一諾管理差遭停辦
考評局增DSE報名要求 內地自修生須呈學籍
考評局增DSE報名要求 內地自修生須呈學籍
處理示威傷指 警索償稱仍痛
處理示威傷指 警索償稱仍痛
市賣基孔肯雅熱快測 衛署指無認證已停售 籲有病徵應就醫勿自驗 友和日本城下架
市賣基孔肯雅熱快測 衛署指無認證已停售 籲有病徵應就醫勿自驗 友和日本城下架
意食品公司落戶港 稱助闖內地採購便利
意食品公司落戶港 稱助闖內地採購便利
支聯煽顛案11月審 何俊仁擬認罪
支聯煽顛案11月審 何俊仁擬認罪
選委提名除辭世者皆有效 21席下月投
選委提名除辭世者皆有效 21席下月投
康文署文學獎加禁條 含粗言小說仍摘銀 評審學者：大俗寫大雅 署方無介入評審工作
康文署文學獎加禁條 含粗言小說仍摘銀 評審學者：大俗寫大雅 署方無介入評審工作
中大：可發酵碳水化合物助降血糖 增強預防二型糖尿病藥效
中大：可發酵碳水化合物助降血糖 增強預防二型糖尿病藥效
P牌督察衝燈傷途人 多警隊高層求情
P牌督察衝燈傷途人 多警隊高層求情
戶戶送外賣員擬棄追討 被索16萬訟費 5人勞審案件無限期押後 待區院案結果
戶戶送外賣員擬棄追討 被索16萬訟費 5人勞審案件無限期押後 待區院案結果
男子涉派對後姦醉女 控：事主曾哭求放過
男子涉派對後姦醉女 控：事主曾哭求放過
干涉交友 母打女判感化
干涉交友 母打女判感化
公屋上半年280宗自然身故 議員倡建長者資料庫
公屋上半年280宗自然身故 議員倡建長者資料庫
住戶捱一夜酷熱 北角明苑中心恢復水電
住戶捱一夜酷熱 北角明苑中心恢復水電
天文台AI料「楊柳」路徑更近香港
天文台AI料「楊柳」路徑更近香港
灣區熱搜：省創新基地推兩AI平台 助孵化吸資 一提供算力服務 一精準匹配資源
灣區熱搜：省創新基地推兩AI平台 助孵化吸資 一提供算力服務 一精準匹配資源
灣區熱搜：港澳團隊變有備而來 深度交流成常態
灣區熱搜：港澳團隊變有備而來 深度交流成常態
灣區手記：年少妄為 ／文：尚東美
灣區手記：年少妄為 ／文：尚東美
【Emily】歐盟主任踩單車入大潭 賞雨後風光 讚港郊區近在咫尺 求薦秘境
【Emily】歐盟主任踩單車入大潭 賞雨後風光 讚港郊區近在咫尺 求薦秘境
【Emily】「一線牽」27年 搖搖大叔登世一
【Emily】「一線牽」27年 搖搖大叔登世一
【Emily】防基孔 陳永光教DIY中藥驅蚊包
【Emily】防基孔 陳永光教DIY中藥驅蚊包
【Emily】矽谷發明節 港成績歷屆最佳
【Emily】矽谷發明節 港成績歷屆最佳
【Emily】毛孩可住 深水埗青年宿舍收表
【Emily】毛孩可住 深水埗青年宿舍收表