投資署辦賽吸各地初創 辦展助貿易業出海

帶初企外訪拓網絡 晤商會融本地

投資推廣署高級副總裁（數碼市場推廣）曲洪健稱，該署為引進初創企業設不同初創比賽及計劃，舉例法國AI企業Libertify前年勝出Fast Track計劃後進駐香港，署方帶其參加中東的海合會考察團、出訪法國尼斯，拓展國際網絡；又邀請對方參加行業交流活動、接觸數碼港等孵化器及商會機構，助其融入創科生態圈。

貿易戰持續，投資推廣署總裁（旅遊及款待）黃思敏稱，為協助貿易公司「出海」，本港舉辦不同展會，例如本周開鑼的美食博覽、10月底的香港美酒佳餚巡禮，可讓各地供應商尋找客源，而9月舉辦的亞洲國際蔬果展覽會，來自智利、秘魯等地的商家反應踴躍。她又舉例政府為來港企業辦酒會，讓各行業人士互動；署方亦在進口、營運牌照等事務向外企提供資訊。

據特首李家超前日在社交平台稱，投資推廣署2023年至今年7月已協助1333間企業在港開設或擴展業務，引入1740億港元首年直接投資，創造逾1.9萬個新增職位。