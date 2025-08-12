明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

意食品公司落戶港 稱助闖內地採購便利

【明報專訊】地緣政治及貿易紛爭升溫、全球消費市場趨疲下，部分外企看中本港營商環境，經投資推廣署落戶本港。有意大利食品供應商認為香港餐飲業及酒店帶來豐富客源，亦有助開拓大灣區市場、實現貿易轉型；有來自法國的人工智能（AI）營銷初創則認為，本港金融市場悠久且完善，有助打入亞太區市場。

港餐飲酒店業發達 吸大量客源

意大利食品進口及分銷商Bright View Trading前年初在港設1.7萬呎倉庫，作物流、分銷及海鮮加工中心，早年亦設立香港辦公室。總經理Michele Bernacchia稱，儘管公司在泰國、內地、馬來西亞等亞洲地區設分支，但香港是最重要的食品市場，本港餐飲業及酒店網絡發達，公司多年來為港澳兩地逾千餐廳、酒店供貨，累積大量客源；相反內地對部分食品進出口設限，東南亞市場則未夠成熟。他又說，公司有意拓展深圳等大灣區市場，香港是跳板。

談及貿易壁壘、全球經濟放緩，Michele稱各地均面對顧客消費力下降等問題，公司開始調整現時九成產品來自歐洲的比例，冀食材組合中增加兩成亞洲產品，例如改用中國農產品，採購日本、印尼產海鮮，或從越南入口豬肉，以降低成本，他形容本港有地理位置、進出口自由等採購優勢。該公司市場推廣主管陳奕珊則稱，香港清關效率高，最快約一小時便可完成。

投資推廣署總裁（旅遊及款待）黃思敏表示，本港物流基建完善、進口食品零關稅，亦有逾1.7萬間餐廳、逾九成食材進口，對食材供應需求龐大。她又說，部分歐洲及國內食品企業減少與美國貿易，轉往東南亞及內地生產基地時，經香港做全球採購。

法AI初企：港金融樞紐 政策更新快

有AI營銷初創則看中本港金融市場。法國AI企業Libertify為企業提供AI生成的宣傳內容及影片、AI聊天機器人等客戶服務，前年起在港設辦公室作為亞太區地區總部。對於未選擇被視為香港競爭對手的新加坡，創辦人兼亞太區行政總裁Florian Lang稱，亞太區是該公司第二大市場，香港多年來是區域及全球金融樞紐，公司在港已有一定客源；又說本港的政策更新效率高，亦是進軍內地及臨近亞洲地區的跳板。

Florian透露，公司在港營商成績已達最初預期。被問到在港招聘計劃，他說作為AI企業不需太多僱員，但公司已聘請香港員工，他們亦提供不少創新想法及回饋。

相關字詞﹕消費不振 貿易戰 外國企業 招商引資 投資推廣署

上 / 下一篇新聞

學生捲港深雙學籍質疑 私校一諾管理差遭停辦
學生捲港深雙學籍質疑 私校一諾管理差遭停辦
考評局增DSE報名要求 內地自修生須呈學籍
考評局增DSE報名要求 內地自修生須呈學籍
處理示威傷指 警索償稱仍痛
處理示威傷指 警索償稱仍痛
市賣基孔肯雅熱快測 衛署指無認證已停售 籲有病徵應就醫勿自驗 友和日本城下架
市賣基孔肯雅熱快測 衛署指無認證已停售 籲有病徵應就醫勿自驗 友和日本城下架
投資署辦賽吸各地初創 辦展助貿易業出海
投資署辦賽吸各地初創 辦展助貿易業出海
支聯煽顛案11月審 何俊仁擬認罪
支聯煽顛案11月審 何俊仁擬認罪
選委提名除辭世者皆有效 21席下月投
選委提名除辭世者皆有效 21席下月投
康文署文學獎加禁條 含粗言小說仍摘銀 評審學者：大俗寫大雅 署方無介入評審工作
康文署文學獎加禁條 含粗言小說仍摘銀 評審學者：大俗寫大雅 署方無介入評審工作
中大：可發酵碳水化合物助降血糖 增強預防二型糖尿病藥效
中大：可發酵碳水化合物助降血糖 增強預防二型糖尿病藥效
P牌督察衝燈傷途人 多警隊高層求情
P牌督察衝燈傷途人 多警隊高層求情
戶戶送外賣員擬棄追討 被索16萬訟費 5人勞審案件無限期押後 待區院案結果
戶戶送外賣員擬棄追討 被索16萬訟費 5人勞審案件無限期押後 待區院案結果
男子涉派對後姦醉女 控：事主曾哭求放過
男子涉派對後姦醉女 控：事主曾哭求放過
干涉交友 母打女判感化
干涉交友 母打女判感化
公屋上半年280宗自然身故 議員倡建長者資料庫
公屋上半年280宗自然身故 議員倡建長者資料庫
住戶捱一夜酷熱 北角明苑中心恢復水電
住戶捱一夜酷熱 北角明苑中心恢復水電
天文台AI料「楊柳」路徑更近香港
天文台AI料「楊柳」路徑更近香港
灣區熱搜：省創新基地推兩AI平台 助孵化吸資 一提供算力服務 一精準匹配資源
灣區熱搜：省創新基地推兩AI平台 助孵化吸資 一提供算力服務 一精準匹配資源
灣區熱搜：港澳團隊變有備而來 深度交流成常態
灣區熱搜：港澳團隊變有備而來 深度交流成常態
灣區手記：年少妄為 ／文：尚東美
灣區手記：年少妄為 ／文：尚東美
【Emily】歐盟主任踩單車入大潭 賞雨後風光 讚港郊區近在咫尺 求薦秘境
【Emily】歐盟主任踩單車入大潭 賞雨後風光 讚港郊區近在咫尺 求薦秘境
【Emily】「一線牽」27年 搖搖大叔登世一
【Emily】「一線牽」27年 搖搖大叔登世一
【Emily】防基孔 陳永光教DIY中藥驅蚊包
【Emily】防基孔 陳永光教DIY中藥驅蚊包
【Emily】矽谷發明節 港成績歷屆最佳
【Emily】矽谷發明節 港成績歷屆最佳
【Emily】毛孩可住 深水埗青年宿舍收表
【Emily】毛孩可住 深水埗青年宿舍收表