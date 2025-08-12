意食品公司落戶港 稱助闖內地採購便利

港餐飲酒店業發達 吸大量客源

意大利食品進口及分銷商Bright View Trading前年初在港設1.7萬呎倉庫，作物流、分銷及海鮮加工中心，早年亦設立香港辦公室。總經理Michele Bernacchia稱，儘管公司在泰國、內地、馬來西亞等亞洲地區設分支，但香港是最重要的食品市場，本港餐飲業及酒店網絡發達，公司多年來為港澳兩地逾千餐廳、酒店供貨，累積大量客源；相反內地對部分食品進出口設限，東南亞市場則未夠成熟。他又說，公司有意拓展深圳等大灣區市場，香港是跳板。

談及貿易壁壘、全球經濟放緩，Michele稱各地均面對顧客消費力下降等問題，公司開始調整現時九成產品來自歐洲的比例，冀食材組合中增加兩成亞洲產品，例如改用中國農產品，採購日本、印尼產海鮮，或從越南入口豬肉，以降低成本，他形容本港有地理位置、進出口自由等採購優勢。該公司市場推廣主管陳奕珊則稱，香港清關效率高，最快約一小時便可完成。

投資推廣署總裁（旅遊及款待）黃思敏表示，本港物流基建完善、進口食品零關稅，亦有逾1.7萬間餐廳、逾九成食材進口，對食材供應需求龐大。她又說，部分歐洲及國內食品企業減少與美國貿易，轉往東南亞及內地生產基地時，經香港做全球採購。

法AI初企：港金融樞紐 政策更新快

有AI營銷初創則看中本港金融市場。法國AI企業Libertify為企業提供AI生成的宣傳內容及影片、AI聊天機器人等客戶服務，前年起在港設辦公室作為亞太區地區總部。對於未選擇被視為香港競爭對手的新加坡，創辦人兼亞太區行政總裁Florian Lang稱，亞太區是該公司第二大市場，香港多年來是區域及全球金融樞紐，公司在港已有一定客源；又說本港的政策更新效率高，亦是進軍內地及臨近亞洲地區的跳板。

Florian透露，公司在港營商成績已達最初預期。被問到在港招聘計劃，他說作為AI企業不需太多僱員，但公司已聘請香港員工，他們亦提供不少創新想法及回饋。