港聞

港聞二

市賣基孔肯雅熱快測 衛署指無認證已停售 籲有病徵應就醫勿自驗 友和日本城下架

【明報專訊】衛生署曾稱全球未有準確的基孔肯雅熱快速測試。不過本報發現市面有抗體快測出售，有零售店和網店以「結果準確」宣傳一款深圳生產商的產品，本報昨在深水埗購得該款快測，聲稱10分鐘有結果。對於相關網上廣告，衛生署衛生防護中心總監徐樂堅稱，生產商確認有關產品非供市民自行測試，並已通知供應商暫停在港零售。他提醒，市面上無獲國際衛生當局認證的快測產品供市民自行測試基孔肯雅熱。

徐樂堅提醒，市民若懷疑感染基孔肯雅熱應立即就醫，不應自行檢測，以免延誤診治。

日本城本月6日於facebook稱，接受預訂「Reagen基孔肯雅熱IgG/IgM抗體快速檢測劑盒」，形容「結果準確」；友和YOHO網站亦供預訂該產品。記者昨以顧客身分到旺角和深水埗藥房查詢有否基孔肯雅熱快測，旺角一間藥房職員稱無現貨但可預訂，近期不少顧客訂購並寄往內地。記者在深水埗電子特賣城則以19元買到該快測。

該款快測包裝印有10分鐘出檢測結果等字句及「CE」標記，靠採集血液檢測，惟說明書未列出靈敏度及準確度數據，但提到「陰性參考品符合率：檢測20份陰性參考品，結果均為陰性；陽性參考品符合率：檢測5份陽性參考品，結果均為陽性」。

生產商稱與疫區合作千宗驗證

生產商深圳容金科技有限公司總經理曹國海電郵回覆稱，產品靈敏度75.9%、準確度85.2%，已和疫區疾控部門合作300宗陽性及700宗陰性個案的臨牀驗證。曹稱，港府謂全球未有準確的基孔肯雅熱快測說法「沒有任何問題」，承認目前無同類產品獲國際權威機構認證，又說在港銷售有關產品是因市場需求。

衛生署稱，有關生產商確認該產品非供市民作自行測試用途並已通知供應商暫停在本港零售該產品。截至昨晚11時半，友和已下架，日本城相關預訂網頁顯示「活動已完結」。

袁國勇：靈敏度準確率難作篩查

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，上述快測說明書列出的陰性及陽性參考品符合率「遠遠不夠（far less than sufficient）」，而75.9%靈敏度及85.2%準確度難以用作臨牀篩查。

本地科企稱已研快測 需臨牀驗證

臨牀微生物及感染學專科醫生王建芳認為，說明書列明的數據具誤導，快測產品應經過一定數量的對照驗證，並列明數據。她說，感染病毒後需數日至一周產生抗體，時間上滯後，且抗體或發生交叉反應，如登革熱患者的病毒抗體可能對基孔肯雅熱病毒抗原有反應，故抗體快測或出現假陽性，強調抽血驗核酸最準確，建議市民出現病徵後及時求醫。

衛生署稱，有本港科研機構正研發基孔肯雅熱快測產品，已主動了解測試性能和品質，鼓勵將通過測試的產品申請表列於自願性「醫療器械行政管理制度」。相達生物科技創始人兼首席執行官招彥燾說，已完成研發基孔肯雅熱抗原快測，「係檢測病毒本身」，與抗體快測不同，惟需數周驗證臨牀準確度。

相關字詞﹕基孔肯雅熱 衛生署 袁國勇 快速測試 快測

