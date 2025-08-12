灣區手記：年少妄為 ／文：尚東美

雙方僵持不下，筆者只好下車，再上另一輛的士，這次倒沒有再被輔警攔住。跟第二名司機說起剛才遭遇，他解釋的士必須要有的士公司申請簽發的資格證才能載客，若無資格證便出來載客，會面臨5000至2萬元人民幣的罰款，但有司機心急想盡早掙錢，會在資格證已批但未收到的「空窗期」開工，筆者今天遇到的就是這個情况。

該司機又說，一般那些「偷雞」的司機只會在沒那麼熱鬧的地方載客，很少跑到市中心繁忙路段，因為查車機率較高，「可能年輕人心急膽大吧」。筆者好奇：「那為什麼人家被攔下來，你卻沒有呢？」這名司機笑着說：「可能他看起來比較緊張吧，很多時候看的就是一個表情。我有資格證，所以很放鬆。」

這名司機還透露年輕時也膽大過，有一次酒後開車迷路，看到前方有交警，居然敢過去問路，「可能我的表情很自然，交警並沒懷疑，他也沒想到居然會有喝酒開車的人非但不迴避，還敢迎上來問路。不過現在肯定不敢了」。

文：尚東美