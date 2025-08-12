灣區熱搜：省創新基地推兩AI平台 助孵化吸資 一提供算力服務 一精準匹配資源

明報記者 林迎

上月底舉行的「創響灣區．就約盛夏——第三屆暑期港澳青創嘉年華繽紛日活動」上，粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地總裁陳山宣布「AI共創聯合試製平台」及「AI成果轉化服務平台」上線。陳山接受本報專訪表示，近兩年入駐的項目「AI化」趨勢非常明顯，軟硬件公司都朝這個方向轉型。

「AI能力已經成了標配，如果基地想吸引這些企業，但連基礎的能力都不具備，怎麼支持孵化？」他說，省基地作為「龍頭」，一定要超前具備AI能力，新平台籌劃歷時將近一年，「當別人還在說『要有這個能力』的時候，我們已經做出來了。」

助省算力成本 提供顧問指導使用

「AI共創聯合試製平台」是省基地與天河科技園內逾20間AI企業合營的「可信數智增強創新聯合體」共同打造，旗下有醫療、教育、工業、物流、政企五大行業的專家，可與企業共同設計應用場景，然後由AI專業顧問與企業共商解決路徑，大大提升新品開發效率。陳山說，入駐企業中每名員工可獲500萬免費token，可用於一個小型智能體（AI Agent）開發，如果企業有更大算力需求，則可租用阿里雲AI Stack算力一體機，租賃方案靈活，可按小時、天、月計，企業省卻買機開支，降低50%至80%的算力成本。

「AI就像一張白紙，你想怎麼寫怎麼畫都可以。」陳山說，省基地不但提供算力支持工具，還有顧問團隊指導使用，「比如你是數字或者人工智能方面的創業者，想要在工程範疇創業，或者是做法律、做金融服務，我們可以請來行業專家，告訴你在這方面有沒有機會，在場景之下怎麼設計產品，或者怎麼切入最快實現商業化，以及應該使用什麼模型，或是多模態組合」。

測評企業競爭力

為投資人提供建議

而「AI成果轉化服務平台」則是與清華大學技術創新研究中心、廣東省科學院合作，是覆蓋科研轉化全產業鏈的「精準情報系統」。陳山說，它首先可以用於資源匹配，假設香港有研究鈣鈦礦的科學家團隊，平台可以尋找正需要鈣鈦礦的電池企業，或是找到其他科研團隊正在做相關技術轉化的項目，看看有否合作機會。該平台還可用於企業測評，包括在技術含量、科創力和商業模式等方面打分，一方面供企業了解自身狀况，另一方面為投資者提供建議，「過去只能靠盡職調查，如今有AI平台則更精準」。