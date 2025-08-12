明報新聞網
港聞

港聞二

中大：可發酵碳水化合物助降血糖 增強預防二型糖尿病藥效

【明報專訊】中大醫學院研究發現透過攝取中等分量的可發酵碳水化合物（FODMAP），可增強藥物「二甲雙胍」的預防二型糖尿病效果。測試者每日服用12克荷蘭豆、奶油南瓜、椰菜及葱白等FODMAP食材後，餐後血糖下跌21%，顯示食物配合藥物的治療有助降低餐後血糖水平，並預防糖尿病前期患者發展成二型糖尿病，亦可改善腸道微生態。

研究由中大醫學院、中大醫學院藥劑學院與澳洲蒙納士大學合作，招募26名介乎48至60歲的糖尿病前期患者參與兩個階段的交叉飲食控制試驗。參加者獲隨機分配至兩個為期10天、熱量相同的飲食介入階段，分別為中等分量FODMAP飲食（每日攝取12克）及低分量FODMAP飲食（每日攝取2克）。中度分量FODMAP飲食餐單有4個，涵蓋荷蘭豆、奶油南瓜、椰菜及葱白等食材。所有參加者每個階段最後5天服用二甲雙胍，並記錄血糖變化差異。

吃荷蘭豆椰菜等 餐後血糖跌21%

研究發現，攝取中等分量FODMAP並服用二甲雙胍（M-M介入）的參加者餐後血糖下跌21%，而攝取低分量的參加者僅下跌12%，顯示FODMAP攝取量增加，二甲雙胍的降糖效果亦增強。M-M介入的參加者，有助提升餐後胰島素分泌量及增強飽足感的腸道激素GLP-1，較低分量介入階段高98%。

M-M介入後，參加者腸道微生態亦大幅改善，有助改善控制血糖能力及減少全身炎症。研究已刊登於國際期刊《Nature Metabolism》。

有助改善腸道微生態

中大醫學院內科及藥物治療學系博士後研究員朱海星稱，攝取中等分量FODMAP較低分量者更能幫助患者調節腸道微生態，從而增強二甲雙胍作為預防二型糖尿病一線藥物的降血糖效果。中大醫學院內科及藥物治療學系副教授（臨牀）周怡君稱，豆漿、西瓜及蘑菇等食物含豐富FODMAP，有望成為合適膳食選擇，將深入探討藥物與營養介入的綜合療效。

相關字詞﹕碳水化合物 中大醫學院 血糖 糖尿病 糖尿病前期

