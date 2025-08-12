康文署文學獎加禁條 含粗言小說仍摘銀 評審學者：大俗寫大雅 署方無介入評審工作

明報記者 林勵

用大量通俗口語 含情慾描寫

中文文學創作獎於1979年首辦，復辦的2024年創作獎去年中截稿，近日公布賽果。5個組別得獎作品主題由親情、移民、基層劏房困境到創傷等都涵蓋。當中，描寫書法班中年男導師與中年女學生關係的〈墨雨〉獲小說組亞軍，作品加入大量通俗口語，也有一幕描述主角看電話時自慰卻遇上詐騙電話、大罵一聲「╳」，以及見到年輕女生幻想「褲襠裡似乎出現一股熱流」等描寫。

小說組評審之一、中文大學中國語言及文學系副教授黃念欣說，評審中有討論過〈墨雨〉較市井的表達或欲望的描寫，印象中無從參賽守則的角度討論。她認為該作品的創作意圖「以大俗寫大雅」，寫出一個書法班的人事與世俗日常，有其技巧與特色。她指出，公共圖書館的參與僅限個別字數限制、重複投稿等客觀賽則問題，評審方式與過去沒什麼不同。

另一評審、恆生大學人文社科學院院長譚國根稱，〈墨雨〉是一部心理描寫短篇小說，例如記者問及「褲襠裡似乎出現一股熱流」這句，是意象手法表達身體與心理的矛盾。他比喻說，中國著名畫家徐悲鴻以人體寫生教授西洋技法，當時遭攻擊為色情，「其實反映攻擊者的無知」。他指出，評審過程是由評判自己專業判斷作品中是否有粗言穢語及用詞不當，康文署並無介入評審或規範判斷，「（署方）很尊重評判的意見」。

被問及創作獎是否應保留不得粗言穢語及不雅用語條款，譚說不能代康文署回應，但個人作為教育工作者及圖書館使用者，公共地方不應有污言穢語或侮辱性語言，得獎作品不能違反公德；不過他補充，上述說法是表達一般教育原則及對公共讀物要求，他不認為〈墨雨〉有污言穢語。

評審舉例水滸傳 粗俗語言更傳神

曾任評審的作家及藝評人鄭政恆說，看待文學作品的粗言或情慾內容，要看內容能否形成意義，包括題材及情節。他認為，〈墨雨〉的粗口俚語及情慾描寫並不過火，又以《水滸傳》為例，粗俗語言往往令對話更傳神。

康文署回應說，評審是以專業客觀角度評審參賽作品，該署尊重評審結果；又指創作獎作品來稿須知的規定，旨在鼓勵文學創作，推動參賽作品達到優秀文學水平。對於為何去年6月截稿後逾年才公布賽果，署方說整體所需時間與歷屆相若，上月30日舉行頒獎典禮，同步公布得獎結果。

有別往屆，康文署今次同步網上上載所有得獎作品及評語，而非待另行出版文集。得獎作品陸續在全港多個公共圖書館巡迴展覽，但新詩及小說等組別刊出評語而無直接刊出作品，而是展示連結至作品的二維碼。據康文署數字，今屆收到近1200份參賽作品，與對上兩屆相若。