控方指黎擁全面控制權 參與《蘋果》編採程度料成重點 官逾80提問

黎：嚴守編採獨立 僅兩度指示

控罪指，黎智英與《蘋果日報》3間公司於2019年4月1日至2021年6月24日，串謀《蘋果》6名高層及其他人發布煽動刊物。黎庭上憶述，六四事件後他有感當時是傳遞信息的良機，遂投身傳媒行業，創辦壹傳媒。

黎說記憶中只曾兩次發出編採指示，包括要求《蘋果》「做大」時任美國副總統彭斯跟前政務司長陳方安生會面的新聞，以及指示《蘋果》發起「一人一信救香港」，籲港人向美國總統特朗普發信，阻《港區國安法》實施。黎其後供稱，2019年7月衝擊立法會事件後，他曾建議副社長陳沛敏「盡量大做特做」年輕人想法以令他們獲同情，可詮釋為指示。

法官不時關注黎下指示的情况，共約83次就編採指示發問或介入。審訊顯示，黎曾向員工稱，增加踢爆樓市狀况相關新聞是對的，尤其出現「建制舔共無恥」等情况，需有傳媒為市民發聲出氣，「我們應盡量擔當這角色」。法官杜麗冰關注，黎着員工集中反映「反建制陣營」感受，「這不是編採指示嗎？」黎否認，稱當時僅談及「報道方式」。

Twitter「徒弟」管理 假定互相理解

另外，控罪關乎黎智英在專欄、Twitter帳戶及訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」發表的言論。根據黎供辭，他2020年開設Twitter和製作「Live Chat」目的相若，都是希望讓外界知悉香港情况，Twitter帳戶由「徒弟」李兆富管理，部分帖文出自李手筆。黎說二人共事多年，假定互相理解，惟李在《國安法》後錯誤轉發一則提倡制裁的帖文，黎認為自己要為此負責。

官：搜蘋果持手令 黎觀點基於錯誤事實

針對黎的言論意圖及基礎，法官分別介入約26次和39次，例如黎曾在專欄文章形容警方進入《蘋果》大樓搜查屬「警權侵犯新聞自由」之舉。杜官指出警方獲搜查令行事，質疑黎的觀點「明顯基於錯誤事實」，又問黎想表達什麼？黎稱僅描述所目睹的事。黎在另一專欄文章稱，六四的恐怖情形可能在香港重演，杜官質疑黎意圖透過文章散播恐懼，黎說他只是試着說服人們如果不上街，可能會發生什麼事。

（黎智英案．整合）