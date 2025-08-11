明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

控方指黎擁全面控制權 參與《蘋果》編採程度料成重點 官逾80提問

【明報專訊】控方指《蘋果日報》既涉勾結亦涉串謀發布煽動刊物罪，黎智英是《蘋果》掌舵人，擁有全面控制權。黎作供時反駁稱自己嚴守編採獨立，僅曾兩度下達編採指示。其間法官逾80次就編採指示提問或介入，曾反問黎智英着員工反映「反建制陣營」的感受，「這不是編採指示嗎？」黎在編採的參與程度，料屬陳辭重點之一。

黎：嚴守編採獨立 僅兩度指示

控罪指，黎智英與《蘋果日報》3間公司於2019年4月1日至2021年6月24日，串謀《蘋果》6名高層及其他人發布煽動刊物。黎庭上憶述，六四事件後他有感當時是傳遞信息的良機，遂投身傳媒行業，創辦壹傳媒。

黎說記憶中只曾兩次發出編採指示，包括要求《蘋果》「做大」時任美國副總統彭斯跟前政務司長陳方安生會面的新聞，以及指示《蘋果》發起「一人一信救香港」，籲港人向美國總統特朗普發信，阻《港區國安法》實施。黎其後供稱，2019年7月衝擊立法會事件後，他曾建議副社長陳沛敏「盡量大做特做」年輕人想法以令他們獲同情，可詮釋為指示。

法官不時關注黎下指示的情况，共約83次就編採指示發問或介入。審訊顯示，黎曾向員工稱，增加踢爆樓市狀况相關新聞是對的，尤其出現「建制舔共無恥」等情况，需有傳媒為市民發聲出氣，「我們應盡量擔當這角色」。法官杜麗冰關注，黎着員工集中反映「反建制陣營」感受，「這不是編採指示嗎？」黎否認，稱當時僅談及「報道方式」。

Twitter「徒弟」管理 假定互相理解

另外，控罪關乎黎智英在專欄、Twitter帳戶及訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」發表的言論。根據黎供辭，他2020年開設Twitter和製作「Live Chat」目的相若，都是希望讓外界知悉香港情况，Twitter帳戶由「徒弟」李兆富管理，部分帖文出自李手筆。黎說二人共事多年，假定互相理解，惟李在《國安法》後錯誤轉發一則提倡制裁的帖文，黎認為自己要為此負責。

官：搜蘋果持手令 黎觀點基於錯誤事實

針對黎的言論意圖及基礎，法官分別介入約26次和39次，例如黎曾在專欄文章形容警方進入《蘋果》大樓搜查屬「警權侵犯新聞自由」之舉。杜官指出警方獲搜查令行事，質疑黎的觀點「明顯基於錯誤事實」，又問黎想表達什麼？黎稱僅描述所目睹的事。黎在另一專欄文章稱，六四的恐怖情形可能在香港重演，杜官質疑黎意圖透過文章散播恐懼，黎說他只是試着說服人們如果不上街，可能會發生什麼事。

（黎智英案．整合）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全 串謀發布煽動刊物罪 港區國安法 蘋果日報 黎智英案

上 / 下一篇新聞