黎智英作供52天 官就制裁取態200提問 質疑立法後繼續主張 本周四踏結案陳辭階段

黎智英面對兩項串謀勾結外國勢力罪和一項串謀發布煽動刊物罪，其中「請求制裁」是兩項勾結罪的控罪元素，黎對制裁的看法至關重要。控方指控黎在《港區國安法》實施後仍與他人尋求外國制裁、封鎖或其他敵對行動；黎自辯時承認曾主張制裁，但《港區國安法》實施後再無提倡，否則等同「自殺」。黎作供期間，法官甚為關注黎對制裁的取態和認知，共約200次就此介入或提問，包括質疑黎在立法後仍有主張制裁，只是形式有變，更直接問黎的社交平台表達「中共幫兇」不能在美國開銀行戶口，「這是否算制裁的一種？」

就兩項勾結罪，控方指稱黎智英為「激進政治人物」，串謀《蘋果日報》6名高層、助手Mark Simon、從犯證人陳梓華和李宇軒，以及「攬炒巴」劉祖廸等人，透過不同平台尋求制裁，包括由劉、李等成立、由黎智英被指擔任主腦的國際游說組織「重光團隊」（SWHK），重光團隊後來加入呼籲制裁內地及香港的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）。

赴美倡制裁打壓社運領袖 稱立法沒再提

至於黎智英的版本，根據庭上證供，黎於2019年7月和10月兩度赴美，其中7月那次，他與時任美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧等人會面，並向蓬佩奧提議美國可制裁打壓社運的香港和內地領袖。至2020年《國安法》醞釀頒布，黎當時同意制裁支持立法的人，以阻止法例推行。同年6月30日法例生效，黎確認知悉要求制裁構成犯罪，無再提倡，「因為法律改變了我的行為」，否則等於「自殺」。黎另自言在庭上才聽聞重光和IPAC，不認識身兼兩個組織成員的李宇軒。

控方和黎智英的說法分歧令法官關注，法官共約200次就黎對制裁、敵對行動和國際游說的取態及認知提問或介入；例如2020年下半年，黎的Twitter曾發帖，稱制裁可令「中共的幫兇」和他們的資產在自由世界無處躲藏；法官李素蘭問「這是否算制裁的一種？」黎表示同意，並稱帖文僅談及假設情况。黎又提及美國撤銷本港特殊地位可迫使中國「更易滿足美國要求」，法官李運騰問有關措施是否符合黎口中的「強硬手段」？黎亦同意。

官另關注黎對重光團隊IPAC認知

就重光團隊和IPAC，3名法官分別約18次和14次測試黎的認知。法官曾指，黎的Twitter帖文不下一次提及兩者，雖然帳戶由「徒弟」李兆富管理，但黎沒理由無意了解；法官又說，被指招攬重光團隊加入IPAC的英國保守黨成員裴倫德曾向黎發信息，感謝黎就IPAC發帖，黎回覆「不客氣」，問黎有何解釋。黎稱他從不認真對待其信息，回應只是表現得有禮貌。

官50度詢問違法意圖 黎認「打擦邊球」

法官亦關注黎是否如他所言般擔心犯法，共約50次問到黎的違法意圖。黎曾於個人訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」聲言邀請以色列前副總理夏蘭斯基任嘉賓或被視為勾結，3名法官輪流追問黎何不採取謹慎態度、遠離紅線，是否願意和準備好承受風險？黎答說他不會瘋狂得擺明犯法，惟同意自己「打擦邊球」。

制裁以外，審訊呈現的證供亦觸及民主派初選以至國際關係等不同議題，法官共215次就該些議題發問，進一步了解黎的想法。黎與初選撇清關係、一度稱無為意，法官則引述證供指《蘋果》曾辦初選論壇、黎又發信息提起初選，黎終承認自己關注初選，以至有共識與別人跟進相關事宜。

另一方面，黎曾在「Live Chat」稱若不能改變中國，就會被中國改變，他庭上解釋說中國作為大國，若不融入國際價值體系，中國對國際價值的入侵將持續。法官杜麗冰指融入意味互相讓步，質疑黎提倡國際社會「改變」中國，而非中國「融入」國際社會，如「要穆斯林皈依你的宗教」。黎回應稱「我欣賞你的比喻」，但他並非主張中國完全讓步，同時說「任何事總有得與失」。

