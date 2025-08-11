明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

黎智英作供52天 官就制裁取態200提問 質疑立法後繼續主張 本周四踏結案陳辭階段

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，為本港首宗「勾結罪」審訊，休庭約5個月後，將於本周四（14日）結案陳辭，案件進入尾聲。黎智英在審訊中作供52天，先後接受控辯雙方提問，3名主審法官杜麗冰、李素蘭和李運騰亦多次就庭上援引的證供向黎發問。本報統計法官提問次數和重點，範疇觸及黎對指控重點——制裁的認知和取態，亦涵蓋黎在《蘋果》的編採指示、言論根據等。黎的自辯最終會否獲接納，仍取決於法官裁決。

明報記者 湯璧瑜 李世聰

黎智英面對兩項串謀勾結外國勢力罪和一項串謀發布煽動刊物罪，其中「請求制裁」是兩項勾結罪的控罪元素，黎對制裁的看法至關重要。控方指控黎在《港區國安法》實施後仍與他人尋求外國制裁、封鎖或其他敵對行動；黎自辯時承認曾主張制裁，但《港區國安法》實施後再無提倡，否則等同「自殺」。黎作供期間，法官甚為關注黎對制裁的取態和認知，共約200次就此介入或提問，包括質疑黎在立法後仍有主張制裁，只是形式有變，更直接問黎的社交平台表達「中共幫兇」不能在美國開銀行戶口，「這是否算制裁的一種？」

就兩項勾結罪，控方指稱黎智英為「激進政治人物」，串謀《蘋果日報》6名高層、助手Mark Simon、從犯證人陳梓華和李宇軒，以及「攬炒巴」劉祖廸等人，透過不同平台尋求制裁，包括由劉、李等成立、由黎智英被指擔任主腦的國際游說組織「重光團隊」（SWHK），重光團隊後來加入呼籲制裁內地及香港的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）。

赴美倡制裁打壓社運領袖 稱立法沒再提

至於黎智英的版本，根據庭上證供，黎於2019年7月和10月兩度赴美，其中7月那次，他與時任美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧等人會面，並向蓬佩奧提議美國可制裁打壓社運的香港和內地領袖。至2020年《國安法》醞釀頒布，黎當時同意制裁支持立法的人，以阻止法例推行。同年6月30日法例生效，黎確認知悉要求制裁構成犯罪，無再提倡，「因為法律改變了我的行為」，否則等於「自殺」。黎另自言在庭上才聽聞重光和IPAC，不認識身兼兩個組織成員的李宇軒。

控方和黎智英的說法分歧令法官關注，法官共約200次就黎對制裁、敵對行動和國際游說的取態及認知提問或介入；例如2020年下半年，黎的Twitter曾發帖，稱制裁可令「中共的幫兇」和他們的資產在自由世界無處躲藏；法官李素蘭問「這是否算制裁的一種？」黎表示同意，並稱帖文僅談及假設情况。黎又提及美國撤銷本港特殊地位可迫使中國「更易滿足美國要求」，法官李運騰問有關措施是否符合黎口中的「強硬手段」？黎亦同意。

官另關注黎對重光團隊IPAC認知

就重光團隊和IPAC，3名法官分別約18次和14次測試黎的認知。法官曾指，黎的Twitter帖文不下一次提及兩者，雖然帳戶由「徒弟」李兆富管理，但黎沒理由無意了解；法官又說，被指招攬重光團隊加入IPAC的英國保守黨成員裴倫德曾向黎發信息，感謝黎就IPAC發帖，黎回覆「不客氣」，問黎有何解釋。黎稱他從不認真對待其信息，回應只是表現得有禮貌。

官50度詢問違法意圖 黎認「打擦邊球」

法官亦關注黎是否如他所言般擔心犯法，共約50次問到黎的違法意圖。黎曾於個人訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」聲言邀請以色列前副總理夏蘭斯基任嘉賓或被視為勾結，3名法官輪流追問黎何不採取謹慎態度、遠離紅線，是否願意和準備好承受風險？黎答說他不會瘋狂得擺明犯法，惟同意自己「打擦邊球」。

制裁以外，審訊呈現的證供亦觸及民主派初選以至國際關係等不同議題，法官共215次就該些議題發問，進一步了解黎的想法。黎與初選撇清關係、一度稱無為意，法官則引述證供指《蘋果》曾辦初選論壇、黎又發信息提起初選，黎終承認自己關注初選，以至有共識與別人跟進相關事宜。

另一方面，黎曾在「Live Chat」稱若不能改變中國，就會被中國改變，他庭上解釋說中國作為大國，若不融入國際價值體系，中國對國際價值的入侵將持續。法官杜麗冰指融入意味互相讓步，質疑黎提倡國際社會「改變」中國，而非中國「融入」國際社會，如「要穆斯林皈依你的宗教」。黎回應稱「我欣賞你的比喻」，但他並非主張中國完全讓步，同時說「任何事總有得與失」。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案．整合）

相關字詞﹕港區國安法 串謀發布煽動刊物罪 蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全 黎智英案

上 / 下一篇新聞