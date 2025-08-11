明報新聞網
港聞

調查：炎夏夜間劏房體感最高44℃

【明報專訊】去年全球及本港平均氣溫創新高，有關注不適切居所的團體上月進行調查，顯示受訪居民居住的不適切居所日間平均最高溫達30.8℃，最高達39.9℃，比天文台同日平均氣溫高出10℃。調查指氣候變化令日夜持續高溫，且熱夜頻現，對劏房等居民身心健康構成威脅，團體促政府制訂針對酷熱的管治政策。

葵涌劏房街坊會與低碳想創坊上月進行歷時20日調查，涵蓋一般劏房、工廈劏房、「天台、平台及閣樓」3類不適切居所及公屋作比較，共31戶參與，其間天文台發出15次酷熱天氣警告，錄得9個熱夜。

結果顯示，不適切居所日間平均最高溫達30.8℃，最高達39.9℃，比天文台同日平均氣溫29.6℃高出10℃；夜間更嚴峻，4類居所平均最高溫為29.6至31℃，最高體感溫度更達44℃，遠超美國國家氣象局熱壓力指數的28℃警戒線。

近九成受訪者認為酷熱對健康影響極大或頗大。最常見情緒反應為煩躁與壓力增大，其次為焦慮及抑鬱。逾七成表示曾被「熱醒」，六成更無法入睡。能源負擔亦成挑戰，逾九成受訪者指冷氣與風扇費用沉重，如天台平台及閣樓住戶單月最高電費達1250元，高出公屋戶近一倍。

陳小姐（化名）居住於西斜的天台平台，除日曬全日外，夜間亦悶熱難眠；其單位每度電高達2元，每月電費約300元，故只在逾28℃時開啟空調。李先生（化名）住在無窗的工廈劏房，需長期開門及以抽氣扇通風，近乎不用空調，但仍需每月繳交200多元電費，單位濕度長期超過80%，寧忍酷熱以免電費加倍。

促訂酷熱政策 納極端天氣督導委工作

團體促政府制訂針對酷熱的管治政策，將室內熱夜健康風險納入應對極端天氣督導委員會工作，研究室內高溫壓力測量工具，訂立安全基準。團體亦促請《簡樸房條例草案》規管業主提供冷氣機等，並設獨立水電及防暑設備，另建議關愛基金為不適切居所住戶提供酷熱天氣津貼。

