藝團「年度資助」削21% 有文學刊物「斷水」停刊

明報記者 葉希雯

藝發局資助計劃主要分為「年度資助」（資助藝團）及「計劃資助」（資助特定藝術項目）兩大項。

獲資助藝團 文藝類滅半

藝發局近日公布受資助名單，「年度資助」會資助8類藝團。藝術局去年是循「文學平台計劃」資助6個團體出版刊物，今年改制併入「年度計劃」後，文學刊物《工人文藝》及《方圓》項目不續獲批撥款，前者已經停刊，《城市文藝》則沒有申請資助，已暫停出版。至於香港文學館出版的季刊《方圓》此前獲藝發局批出3年期資助，原於今年度才踏入第三年，卻突遭撤銷撥款。《方圓》總編輯鄧小樺表示，藝發局改制後要求他們重新遞交申請，惜新申請不符藝發局的行政要求而遭撤銷資格，「今次交了很貴的學費」。

鄧小樺又稱，在港辦文學雜誌並不容易，舉例《方圓》近年銷量已算逆市上升，「但單靠銷量是完全沒有辦法支撐到繼續出版」。她說，《方圓》為香港提供長篇小說、文章的發表平台，未來從季刊改至半年刊，「無論怎樣也會出多至少一期，萬一要休刊亦會向讀者交代」。

八和粵劇學院撥款跌31% 3藝團新「上車」

今年度「年度資助」共向52個藝團撥款4593.5萬元，所有藝術類型全數削資（見表），減幅5%至34%不等。比對上年度名單，撇除18個受惠藝團的3年期撥款未到期外，30個藝團在今年度續獲撥款，當中8團資助額下跌，八和粵劇學院的撥款額減31%至124萬元，跌幅最大；相反，原受「文學平台計劃」資助的水煮魚文化及石磬文化，其撥款額分別增10%及12%；餘下23團的撥款額則維持不變。另有3團「上車」成新受惠藝團。

以往「年度資助」藝團只可參與「計劃資助」轄下的「文化交流計劃」，禁止其就擬辦項目向「計劃資助」申請撥款，惟改制後廢除相關限制。根據藝發局名單，新一輪「計劃資助」共納197個項目，總撥款額3241.9萬元，包括「年度資助」藝團擬辦的26個項目，合共撥款839.3萬元，佔總額25.9%。

業界憂徵型藝團難爭撥款

資深藝術行政工作者馮美華表示，「年度資助」藝團在申請資助前須向藝發局遞交每年計劃，「『年度資助』應代表，（藝發局）已給予足夠資源供藝團去籌辦年內具水準的作品」，盼藝發局思考「為何他們還需要申請『計劃資助』呢？是否年度撥款並不足夠呢？」她說，當「年度資助」藝團及其他藝團、工作者共同競爭同一計劃，無疑會分走撥款，憂微型藝團或個體戶將「更難爭得贏撥款」。