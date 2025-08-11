海外取經 醫生引微創關節術獲獎

日德進修 縮手術創傷住院時間

林欣婷表示，過往膝關節手術普遍採用開放式切口，即使只換取部分膝關節，大多仍會留有長達10厘米傷口，並對病人的四頭肌造成一定傷害。她曾赴日本進修，向當地資深醫師學習進階的微創技術後，與團隊成功將有關的手術傷口縮小至僅3至7.5厘米，「（病人）唔使3個鐘頭，麻醉藥嘅藥效一過咗，即時可以舉高隻腳，即時可以落地行」。

髖關節手術方面，林欣婷亦突破傳統，採用「前路入路」的新手法。她指出，每年全港公立醫院約九成全髖關節置換手術均以傳統「後路入路」方法，從患者的臀部進入，並沿路切開有關的肌肉、韌帶和軟組織，令患者留有大而彎曲的傷口外，術後亦須避免長時間屈膝及坐矮櫈，以防「甩骱」。但她在德國完成「前方入路髖關節置換術」（DAA）培訓並積極推廣後，醫生只需在患者的大腿縫隙直入髖關節，避開肌肉組織，令病人術後活動不受限制。

談及最難忘個案，林欣婷憶述九旬伯伯因腸胃不適及膝痛入院，證實人工膝骹感染沙門氏菌。由於其病情反覆，且皮膚薄弱，經多次手術後需植入臨時性抗生素假體。然而，伯伯為人好動，導致假體移位並從皮膚破出，情况一度嚴重。

林欣婷起初建議做截肢手術，但遭伯伯極力反對。為尊重病人意願，「我就做咗一個真係1%骨科醫生會做嘅手術」，她最終為其進行一場逾10小時重建手術，包括重建關節、皮瓣重建與植皮。唯幸伯伯術後恢復良好，現能以助行架輔助外出，「佢嘅生命力掉番轉頭令我好感激佢咁勇猛，可以令到個手術成功完成」。

另醫生開發傳藥單系統減出錯

另一獲獎醫生為瑪嘉烈醫院內科及老人科副顧問醫生陳家樂。他除了專責血液及血液腫瘤科外，亦是九龍西醫院聯網地中海貧血服務團隊的核心人物。面對處方化療藥物流程複雜、容易出現遺漏的問題，他聯同一衆醫護人員及科技人員開發名為「ECOS」的電子化療點單系統，革新傳統依賴手寫和傳真送單的做法。

陳家樂解釋，透過使用ECOS，醫護能以平板電腦掃描並直接上傳藥單至藥房，減少錯誤和溝通延誤，當藥劑師發現問題亦可即時回應，提升各部門之間的溝通效率。