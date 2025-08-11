明報新聞網
港聞

港聞二

AlipayHK覆蓋港澳內地網約車 年內擴至東南亞

【明報專訊】各大電子支付平台近年積極將電子支付接入的士服務。AlipayHK表示，最快本周內將網約車電子支付支援，由香港、內地覆蓋延展至澳門，體現一App三地用，而年內亦會進一步擴展至東南亞，令外遊市民可在AlipayHK自帶的叫車小程式或合作平台應用程式中，透過AlipayHK在當地支付的士車資。

AlipayHK替任行政總裁梁溢堅表示，Alipay應用程式內現整合滴滴出行、高德打車，並接入Uber應用程式，最快本周內市民身處澳門時可使用Alipay的「Call車」小程式乘搭網約車及付車資。

爭取支援日韓網約平台

年內還會接入一個東南亞「龍頭級」網約車平台，屆時市民外遊東南亞亦可直接使用Alipay付款，未來還會爭取支援日韓網約車平台的電子支付。

現階段不擬向司機額外收費

對於AlipayHK在本港之的士業推廣情况，梁溢堅表示，現時在港共有3.8萬個活躍的士司機帳戶透過Alipay收款碼收取車資，當中有8000個每日使用AlipayHK司機碼收款，餘下3萬個則使用八達通流動收款機生成的Alipay收款碼收款；他透露，使用AlipayHK收款的司機，在的士加網約車司機總數的佔比接近雙位數。他強調，現時為參與司機提供「三免」，即免手續費、免網絡連接和免安裝，現階段亦不打算增加任何形式的收費。

稱北上叫車量增3倍 本地增4倍

談及用戶數量，梁溢堅表示，截至今年6月底，透過Alipay叫車的用戶整體按年增145%；北上叫車日均單量同比增長300%，本地叫車則增逾400%。他認為本地叫車量增加的其中一個主要原因是供應量增加，有更多司機加入不同網約車平台，更多用戶可及時坐上車，接單率增至超過九成，另外就是公司加大了宣傳方面的投入。

梁溢堅提及，除支援的士服務外，現時全港三成停車場、六成電動車充電設施，以及港珠澳大橋收費站和運輸署「易通行」系統，都支援AlipayHK付款；截至今年7月，AlipayHK在電動車充電設施覆蓋同比增86%，而停車場覆蓋則增330%，強調會繼續推廣上述服務。

