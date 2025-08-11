海洋公園「龍捲風」停擺 17客困半空

海洋公園回覆查詢表示，「狂野龍捲風」昨傍晚6時20分運作期間出現故障信號，而啟動安全制動系統，因此暫停運作。受影響乘客於昨晚7時37分開始，在消防員協助下，由工作人員帶領返回地面。全部17名乘客於昨晚8時07分離開設施，沒有乘客受傷。公園已為「狂野龍捲風」做全面檢修及重複測試，感謝受事件影響的訪客體諒。機電署表示，事故後已派員到海洋公園調查，並已要求海洋公園對有關機動遊戲機作詳細檢查及於24小時內提交事故報告。

首次到海洋公園的內地遊客陳小姐與成小姐稱沒有玩過該機動遊戲，當時見到停在半空，機動遊戲上的人全部坐在上面等待，附近約有6名工作人員，可能商討事件，估計故障不常發生，但仍會有少少害怕。周先生稱，見到約10人吊在半空，「唔係好敢玩之後啲遊戲」，相信事件屬罕見，可能下次再到海洋公園已忘記故障事件。另有女遊客表示，途經附近發現差不多坐滿人的機動遊戲停在半空，其後有消防及救護員到場，當時沒有人尖叫，秩序良好，對事件感覺「驚驚地」，但相信海洋公園會做好相關維護。