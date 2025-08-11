明報新聞網
港聞

港聞二

香港深圳警方搗跨境假票集團 涉權志龍騷打吡賽拘12人

【明報專訊】本港警方與深圳公安局於8月5日起一連5日展開打擊有組織、跨境製造及售賣假門票詐騙集團，兩地共拘捕12人，包括主腦及骨幹成員，檢獲78張仿真度高的假門票，當中有上月舉行阿仙奴對熱刺足球賽及近日G-DRAGON演唱會假門票。

檢78高仿票市值13萬

東九龍總區刑事部經聯絡事務科協助下，聯同深圳公安局展開一連5日聯合執法行動。深圳公安局在內地拘捕3名香港男子、1名內地男子，年齡介乎24至39歲，他們均報稱無業，包括集團主腦、骨幹成員，及頻繁往返兩地運送假門票的內地人。行動中，檢獲24張仿真演唱會門票，市值近4萬港元，以及412張半製成門票，並搜獲載有演唱會門票圖片檔的電腦、印刷器材、隱形墨水、美工刀、密封袋等。

東九龍總區刑事警司溫景亨稱，本港警方透過包括「銳眼」閉路電視系統鎖定騙徒身分，經喬裝買家及突擊搜查共拘捕7男1女，當中包括骨幹、中介、「跑腿」、傀儡戶口持有人，檢獲54張高仿真度的假門票，市值約9萬港元，他們涉及至少16宗假演唱會門票案件，騙取逾10萬元。8人涉嫌以串謀詐騙、管有虛假文書、以欺騙手段取得財產及洗黑錢被捕，警方相信行動已搗破涉及本港假門票的犯罪集團。

主腦骨幹居內地 設工場製假票

經初步調查，警方相信長居內地的港人主腦及骨幹，購買印刷機及原材料，於內地工場製造假票，將假票帶到本港。骨幹及中介在港招攬「跑腿」，並在網上社交及拍賣平台上載解像度低的門票照片，聲稱有門票放售。「跑腿」帶同假票與買家當面交收，並利用虛假驗票手法增加買方信心。據了解，集團今年5月起運作，相信已印製逾千張假門票，售價可達原價5至6倍的「黃牛價」，而「跑腿」每次交收門票可獲200至1000元報酬。

驗票增買方信心 原價數倍出售

溫景亨又稱，門票的字體、紙質、防偽特徵皆高度仿真，但亦有破綻，例如英文條款「of identity」二字欠空格，以及中文條款標點符號間距不一致，建議市民如發現受騙，應致電3661 0110或9259 2537與東九龍總區刑事部聯絡。

相關字詞﹕足球賽 演唱會 假門票 詐騙集團

