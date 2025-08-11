衛署指基孔熱傳播快或局部本地傳播

衛生防護中心昨稱，鑑於香港出現多宗輸入個案，存在經蚊子引致二代本地傳播風險，已再發信提醒醫生為符合基孔肯雅熱臨牀徵狀的患者檢測。林文健昨日接受無綫《講清講楚》訪問說，蚊媒在全球變暖等因素下，由熱帶或亞熱帶地方向溫帶擴展，加上旅客入境頻繁，香港輸入個案風險增加，防蚊控蚊措施倘做得不好，不排除造成局部本地傳播。

林文健引述數據稱，基孔肯雅熱病毒傳播速度較登革熱快4倍，「蚊媒數字複製得更快，亦更容易傳播到更多人」。他指香港輸入個案的基孔肯雅熱病毒屬「中非型」，基因突變多，令傳播速度快，署方將嚴陣以待。他說截至7月，政府委託大學做的「蚊帶病毒監測」仍未找到蚊子有基孔肯雅熱病毒，預計病毒仍未落地生根，「但我們需要枕戈待旦，做好所有應急工作」。

檢測力提升 信可應付嚴峻情况

林稱公共衛生化驗所檢測能力已大幅提升，一日內可處理數以百計樣本，一般檢測約4小時內有結果，並正與醫管局合作在公院引入測試，以及聯絡不同私營服務提供者隨時協助。他相信即使在嚴峻情况仍可應付，倘出現本地傳播，「就算有好多個案，數以百計或者再提升，亦應付有餘」。

林文健稱，該病毒潛伏期最長12日，單靠於口岸把關並不足夠，將針對旅客多做宣傳。他指目前輸入個案均很快求診及獲識別，暫未發現病毒有基因變異。至於求診者於公院治療會否加重公院負擔，林稱由於只要環境無蚊，病毒就不會傳播病人及醫護，因此治療彈性大，不一定需集中於特定醫院治療。