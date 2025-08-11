明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

衛署指基孔熱傳播快或局部本地傳播

【明報專訊】本港昨日未錄得基孔肯雅熱確診，過去9日共錄5宗輸入個案及1宗可能個案。衛生署長林文健昨稱，截至7月大學做的「蚊帶病毒監測」未找到蚊子有基孔肯雅熱病毒，預計病毒未於本地落地生根，惟他提到多個因素下，不排除出現局部本地傳播，又指香港輸入個案所帶病毒之基因屬「中非型」，病毒傳播速度快。林又稱，目前公共衛生化驗所一日可處理數以百計樣本，倘出現嚴峻情况仍可應付。

衛生防護中心昨稱，鑑於香港出現多宗輸入個案，存在經蚊子引致二代本地傳播風險，已再發信提醒醫生為符合基孔肯雅熱臨牀徵狀的患者檢測。林文健昨日接受無綫《講清講楚》訪問說，蚊媒在全球變暖等因素下，由熱帶或亞熱帶地方向溫帶擴展，加上旅客入境頻繁，香港輸入個案風險增加，防蚊控蚊措施倘做得不好，不排除造成局部本地傳播。

林文健引述數據稱，基孔肯雅熱病毒傳播速度較登革熱快4倍，「蚊媒數字複製得更快，亦更容易傳播到更多人」。他指香港輸入個案的基孔肯雅熱病毒屬「中非型」，基因突變多，令傳播速度快，署方將嚴陣以待。他說截至7月，政府委託大學做的「蚊帶病毒監測」仍未找到蚊子有基孔肯雅熱病毒，預計病毒仍未落地生根，「但我們需要枕戈待旦，做好所有應急工作」。

檢測力提升 信可應付嚴峻情况

林稱公共衛生化驗所檢測能力已大幅提升，一日內可處理數以百計樣本，一般檢測約4小時內有結果，並正與醫管局合作在公院引入測試，以及聯絡不同私營服務提供者隨時協助。他相信即使在嚴峻情况仍可應付，倘出現本地傳播，「就算有好多個案，數以百計或者再提升，亦應付有餘」。

林文健稱，該病毒潛伏期最長12日，單靠於口岸把關並不足夠，將針對旅客多做宣傳。他指目前輸入個案均很快求診及獲識別，暫未發現病毒有基因變異。至於求診者於公院治療會否加重公院負擔，林稱由於只要環境無蚊，病毒就不會傳播病人及醫護，因此治療彈性大，不一定需集中於特定醫院治療。

相關字詞﹕蚊子 衛生防護中心 基孔肯雅熱

上 / 下一篇新聞